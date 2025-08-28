Coincidiendo con el arranque del curso escolar y la llegada del otoño, el supermercado sorprende con una prenda que promete convertirse en el must de la temporada para los más pequeños: la sudadera con capucha júnior, disponible desde este viernes en todas sus tiendas y en la web.

Lidl lanza la sudadera infantil más buscada de la temporada por solo 4 euros / La sudadera para los más jóvenes de casa estará disponible en tres colores | LIDL, Montaje de XCatalunya.cat

La sudadera que todos querrán

Con un diseño práctico y versátil, esta sudadera está pensada para niños y adolescentes y llega en varios colores de tendencia: rosa, granate y negro. Incluye capucha, bolsillo tipo canguro y puños ajustados para mayor comodidad. Todo ello con un detalle estrella: cremallera YKK reciclada de máxima calidad, que garantiza resistencia en el uso diario.

Pero si algo la hace irresistible es su precio. Se vende por 4,99 euros, y quienes compren con la app Lidl Plus podrán llevársela todavía más barata: 4,24 euros. Una cifra imbatible si la comparamos con las marcas clásicas, que suelen ofrecer sudaderas similares por precios mucho más altos.

Moda sostenible y fácil de cuidar

Además de bonita y barata, esta sudadera también presume de ser sostenible: está confeccionada con 63 % de algodón de cultivos responsables en África y 37 % de poliéster reciclado. Una opción respetuosa con el medioambiente que, además, se puede lavar a máquina a 40 °C, secar en secadora a baja temperatura y planchar sin complicaciones.

La estrella de la temporada

Disponible tanto en tienda como online, esta sudadera júnior se perfila como la compra estrella del otoño. Cómoda, resistente, de diseño atemporal y con un precio imbatible, promete arrasar en ventas y convertirse en la favorita de padres e hijos.

Con lanzamientos como este, Lidl confirma que ya no es solo un supermercado: también es un referente de moda práctica y accesible para toda la familia.