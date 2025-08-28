"Hasta aquí llegamos": el lamento de Rosa tras despedirse de Pasapalabra con la voz quebrada

El duelo entre Manu y Rosa en Pasapalabra se pone más emocionante que nunca. Con 2.044.000 euros en juego, el segundo bote más alto de la historia del concurso desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal como presentador, la pareja de concursantes volvió a empatar este miércoles, librándose de la temida Silla Azul. Es su empate número 58 en los 195 Roscos que llevan juntos.

"Hasta aquí llegamos", dijo la gallega, tras llegar a los 22 aciertos. El madrileño, que iba por detrás, consiguió igualar en el tiempo de descuento. Antes de ese emocionante momento, Manu y Rosa se despidieron de los invitados. En esta ocasión de Leo Rivera, Lydia Valentín, Nerea Rodríguez y Poty.

Los versos de Manu

El primero en decir adiós fue Manu, que dejó maravillados a los famosos con sus últimos versos. "Lo ha hilado todo", dijo boaquiabierto Roberto Leal. Su despedida sonó así: "Me lo he pasado genial, como si estuviese chaPotiando al lado de la playa, en la Ribera, viendo cómo sube la Nerea en un día de San Valentín".

Después llegó el turno de Rosa, que durante la despedida se le quebró la voz. "Quería daros las gracias a los cuatro por ser tan majos. Es la palabra que tengo para describiros a los cuatro. Ha sido un placer compartir estos programas con vosotros", mencionó. Tras parar por la tos, continuó: "He estado muy a gusto con vosotros. Y a mi equipo, muchas gracias, ha sido un placer jugar con vosotros".

Día histórico

Pasapalabra vivirá muy pronto un día histórico, gracias a Manu y a Rosa. Los dos concursantes luchan cada tarde en el Rosco por llevarse un bote, que en estos momentos ya supera los 2 millones de euros. El madrileño y la gallega jugaron este lunes por un gran premio de 2.032.000 euros. Ese jugoso bote, de momento, se les resiste a ambos y esto podría dar lugar a otro hito en el concurso.

Manu y Rosa es la pareja de los récords. Hace tiempo que el madrileño ya superó los 300 programas, llegando este martes a los 324. Solo hay otro concursante (al menos, en esta etapa del concurso, desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal) que le supera en longevidad. Es Orestes Barbero, que llegó a los 360 programas, hasta que quedó eliminado por Rafa Castaño, ganador de uno de los mayores botes de la historia del concurso, con 2.272.000 euros. Sin embargo, tarde a tarde, la marca de Orestes cada vez está más cerca de Manu.

Rosa y Manu en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

El segundo bote más alto

Igualmente, el bote de Rosa y Manu es el segundo más alto de la historia de Pasapalabra. El premio más alto fue el de Rafa Castaño y tan solo quedan unos pocos programas para superarlos. Más cerca está el récord de ser la pareja más longeva del concurso. Manu y Rosa llegarán este martes a los 194 programa frente a frente.

Rafa Castaño y Orestes Barbero

Les queda muy poco para alcanzar el récord de 197 programas que establecieron Rafa Castaño y Orestes Barbero, hasta que el concursante sevillano alcanzó el bote. Si Manu y Rosa continúan con su duelo en lo que resta de semana, ese récord lo alcanzarán el viernes y lo batirán el próximo lunes, cuando lleguen a los 198 programas.

Más de 200.000 euros acumulados

Sin duda, Manu y Rosa tienen conquistada a la audiencia, que sube mes a mes. No solo por su nivel de juego, sino también por su personalidad. Son dos concursantes ejemplares. Uno de los dos podría llevarse una cantidad de dinero astronómica. Pero el que pierda también conseguirá llevarse a casa un buen montón de billetes. Manu, que superó en mayo un año en el concurso, lleva acumulados 201.600 euros, mientras que Rosa, que llegó más tarde a Pasapalabra, suma 100.800 euros.