Manu se despide en Pasapalabra dejando a todo el mundo con lágrimas en los ojos: "Lo ha hilado todo"

Si hay un concursante destacado en Pasapalabra, ese es Manu, sobre todo por el importante número de programas que lleva acumulados. Sin embargo, no siempre está arriba, y ha habido momentos en los que ha estado a punto de decir adiós. Pero esta vez, Manu se despidió dejando a todo el mundo con lágrimas en los ojos: "Lo ha hilado todo".

Pero esta despedida no era del programa, sino de los invitados que le han estado ayundado tanto a él como a Rosa con las diferentes pruebas. En esta ocasión, fueron Leo Rivera, Lydia Valentín, Nerea Rodríguez y Poty, a los que Manu dedicó un emotivo poema que los dejó a tods llorando.

Si esto ocurre cuando se van los demás, no queremos saber lo que ocurrirá cuando finalmente Manu se despida del programa.

Desde su estreno en el año 2000, Pasapalabra se ha consolidado como uno de los concursos más emblemáticos de la televisión en España. A lo largo de más de dos décadas, este programa no solo ha entretenido a millones de espectadores, sino que también ha dejado una profunda huella en la cultura popular, transformando la forma en que se perciben y disfrutan los concursos televisivos en el país.

Los orígenes de un fenómeno televisivo

La idea original de Pasapalabra proviene del Reino Unido, donde se emitía bajo el nombre The Alphabet Game. Fue adaptado al público español y lanzado inicialmente por Antena 3, aunque a lo largo de los años ha pasado por distintas cadenas, incluido Telecinco. Actualmente, el concurso ha regresado a Antena 3, donde continúa gozando de gran éxito.

Parte de su longevidad se debe a su capacidad para renovarse sin perder su esencia. Su formato, centrado en un juego de palabras y definiciones organizadas alfabéticamente, ha sabido mantener el interés del público gracias a su ritmo ágil, su exigencia intelectual y su accesibilidad para los espectadores de todas las edades.

Un impacto más allá de la pantalla

El legado de Pasapalabra va mucho más allá del entretenimiento. Su influencia ha sido tal que ha servido de inspiración para otros formatos similares y ha contribuido a enriquecer el lenguaje popular. La expresión “pasapalabra”, que en el concurso se utiliza para omitir una respuesta momentáneamente, ha trascendido la televisión y se ha integrado en el habla cotidiana como una forma habitual de esquivar una pregunta.

Además, el programa ha conseguido algo poco común: reunir a generaciones distintas frente al televisor. Su mezcla de cultura general, emoción y competición ha creado un espacio de encuentro familiar, donde aprender se convierte en una experiencia compartida y divertida.

El secreto de su éxito

El formato del concurso, aunque sencillo, resulta sumamente eficaz. Los concursantes participan en distintas pruebas con el objetivo de acumular segundos para enfrentarse al reto final: el popular "rosco". En esta prueba, deben responder correctamente a una serie de definiciones, cada una correspondiente a una letra del alfabeto. Este momento se ha convertido en el punto culminante de cada programa, capaz de mantener en vilo tanto a los participantes como al público en casa.