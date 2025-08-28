Manu y Rosa consiguen lo hasta ahora impensable en Pasapalabra: "Estamos muy felices por vosotros"

Dos concursantes en Pasapalabra y un bote de más de dos millones de euros. Pero ha ocurrido lo que hasta ahora era impensable con Rosa y Manu: "Estamos muy felices por vosotros".

Una felicitación de la mano del presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, ya que ambos concursantes han conseguido superar con creces una de las pruebas que más problemas les daba a los dos, La Pista. Y es que parece que la música no es lo de Manu y Rosa, pero al final se han hecho con la prueba, saliendo victoriosos, de ahí esta felicitación.

Desde su estreno en el año 2000, Pasapalabra ha logrado convertirse en un referente indiscutible de la televisión en España. Mucho más que un simple concurso, este programa ha sabido entretener, enseñar y conectar con millones de espectadores, dejando una huella profunda tanto en la pantalla como en la cultura popular.

Un formato importado que conquistó España

Pasapalabra nació originalmente en el Reino Unido bajo el título The Alphabet Game, pero fue adaptado para la audiencia española con gran éxito. Aunque ha pasado por diferentes cadenas, actualmente se emite en Antena 3, donde ha vuelto a consolidar su popularidad.

Con más de 20 años en emisión, el programa ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Su dinámica, basada en juegos de palabras, reta a los concursantes a adivinar términos a partir de definiciones, siguiendo el orden del alfabeto. Esta propuesta no solo entretiene, sino que también tiene un fuerte componente educativo, promoviendo el uso y conocimiento del idioma de una forma divertida.

Más que un concurso: un fenómeno cultural

El impacto de Pasapalabra va mucho más allá de sus buenos datos de audiencia. Su influencia se ha dejado sentir en otros formatos televisivos y, sobre todo, en el lenguaje cotidiano. Frases como "pasapalabra", usada para evitar responder una pregunta, han trascendido el plató para instalarse en la vida diaria de muchos españoles.

El programa ha logrado crear un espacio común para todos los públicos, reuniendo a familias enteras frente al televisor. Esa capacidad de entretener sin perder de vista el valor del conocimiento ha sido clave para su éxito duradero.

Un formato simple, pero con gran poder

La mecánica del programa es clara: los concursantes participan en diferentes pruebas para acumular segundos que luego utilizarán en el famoso "rosco final". Esta última prueba, donde deben completar un círculo de definiciones con palabras que comienzan por cada letra del abecedario, es el momento más emocionante del programa y uno de los más esperados por la audiencia.

Parte del encanto de Pasapalabra radica en que no solo pone a prueba a los concursantes, sino también a quienes lo siguen desde casa. Cada emisión es un reto para la mente, una oportunidad para aprender y, al mismo tiempo, disfrutar del juego. Es precisamente esa mezcla de agilidad mental, cultura general, emoción y azar lo que ha hecho que Pasapalabra se mantenga como uno de los concursos más queridos y longevos de la televisión española.