María José Campanario habla como nunca de su fibromialgia y comparte un consejo vital para quienes la sufren

María José Campanario vive uno de los veranos más especiales junto a su familia, pero ni en vacaciones se libra de los problemas de salud. La odontóloga sorprendía a sus seguidores mostrando en redes sociales una imagen de su pierna llena de ronchas rojas, fruto de una reacción alérgica inesperada.

“Nueva alergia desbloqueada: Enantyum”, escribía con humor, aunque dejando claro que la situación le pilló totalmente por sorpresa.

La aclaración a sus seguidores

Ante la preocupación generada, María José quiso zanjar rumores: “Me estáis diciendo que lo de mi alergia es por el sol y no. Las ronchas ya estaban ahí antes de quitarme la ropa. Fue el Enantyum que me había tomado porque ya me da alergia cuando me lo ponen por vía. Pues ahora también me da alergia vía oral”. Una explicación sincera que refleja la naturalidad con la que afronta estos episodios de salud.

Una confesión íntima sobre su fibromialgia

Más allá de la anécdota de la alergia, lo que verdaderamente ha conmovido a sus seguidores ha sido la forma en la que ha vuelto a hablar abiertamente de su fibromialgia, una enfermedad con la que convive desde hace años.

Campanario se mostró muy clara con quienes le escriben buscando consejo: “Cada una somos un mundo, lo mejor es acudir a un buen reumatólogo o internista que os paute lo que os siente mejor”. Reconoció también que la mayoría de la medicación le sienta mal, por lo que su rutina se centra en escuchar a su cuerpo, mantenerse activa hasta donde puede y, sobre todo, evitar el estrés para no caer en una crisis.

Una enfermedad invisible, pero compartida

La fibromialgia, caracterizada por dolor generalizado, fatiga y problemas de sueño o memoria, afecta principalmente a mujeres. Una realidad dura y muchas veces invisible, que María José no duda en visibilizar para dar voz a quienes la sufren en silencio.

Con su testimonio, la mujer de Jesulín de Ubrique vuelve a mostrarse cercana y valiente, compartiendo con total transparencia una parte de su vida que no siempre se ve, pero que acompaña su día a día.