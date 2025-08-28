Con la vuelta a la rutina y los días más frescos a la vista, el dormitorio vuelve a ser el refugio favorito de muchos. Y ahora también puede convertirse en el rincón más tierno y divertido de la casa gracias a una de las novedades más esperadas de Lidl: la ropa de cama reversible Pusheen, disponible desde este viernes en todas sus tiendas.

Un lanzamiento que promete arrasar, porque no solo conquista a los más pequeños, sino también a los adultos que adoran darle un aire acogedor y con personalidad a su habitación. Y todo ello con un precio irresistible: de 16,99 euros baja a 14,99 euros, lo que supone un 11 % de descuento.

Así es la nueva ropa de cama de Lidl que todos quieren en su dormitorio / El conjunto incluye la funda de cama y funda de almohada | LIDL

Un diseño de “dormitorio estrella”

El conjunto incluye dos piezas fabricadas en algodón 100 %, con medidas de 150 x 220 cm para la funda nórdica y 110 x 45 cm para la funda de almohada. Ligeras, suaves y resistentes, estas fundas están pensadas para aportar comodidad noche tras noche sin perder frescura ni calidad.

Pero lo que realmente marca la diferencia es su diseño reversible, que ofrece dos estilos en uno. El primer modelo combina un fondo a rayas verdes y blancas con Pusheen descansando sobre una almohada amarilla, rodeada de estrellas y la frase “Purrfect Weekend”. Al girar la funda, aparece un delicado fondo rosa con Pusheen en miniatura junto a accesorios de lo más adorables.

El segundo modelo no se queda atrás: por un lado, Pusheen vuela feliz atada a unos globos sobre un fondo rosa; y, por el otro, un estampado de donuts de colores y pequeños Pusheen convierte la cama en una auténtica fiesta.

Un dormitorio con menos preocupaciones

Más allá del estilo, Lidl ha cuidado la practicidad: se puede lavar en lavadora a 40 °C, secar a baja temperatura y planchar a temperatura media. Una propuesta pensada para el día a día, que permite mantener la ropa de cama como nueva sin complicaciones.

El aliado perfecto para dar un giro al dormitorio

Con su estética alegre, su tacto cómodo y la licencia oficial de Pusheen, esta ropa de cama reversible se perfila como la estrella de la temporada. Ideal para quienes buscan darle un aire renovado a su habitación sin gastar de más, o para quienes desean sorprender con un detalle original.