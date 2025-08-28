Esto es lo que se sabe del nuevo programa que sustituirá a Socialité en Telecinco: "Hay una clara favorita"

Telecinco quiere recuperar el control de las audiencias durante el mediodía de los fines de semana y lo intentará con Vaya Fama. El programa se plantea como un sustituto de Socialité, ya cancelado, pero mucho más gamberro. De momento, esto es lo que se sabe: "Hay una clara favorita".

Y es que en la cuenta especializada de televisión Poco Pasa TV ya han avanzado que la cadena está haciendo casting para la pareja de presentadores. Y entre todos los posibles presentadores, parece que Carmen Alcayde es de momento la favorita para ponerse delante de las cámaras de Vaya Fama.

Eso sí, también se está testando a otros presentadores como Frank Blanco, Sonia Ferrer, Iván Reboso, Fran Ramírez, Ricardo Altable, Cristina Lasvignes y Patricia Pérez. Carmen estuvo al frente de Aquí hay tomate, un programa que supuso un antes y un después para la prensa del corazón, con lo que es normal que sea una de las favoritas para hacerse con la presentación del programa.

Sin embargo, el resto de presentadores posibles también tienen sus puntos a favor, con lo que cualquiera de ellos podría acabar finalmente presentando el programa.

Socialité fue durante años uno de los programas más comentados del panorama del corazón en la televisión española. Emitido en las mañanas del fin de semana por Telecinco, el espacio logró consolidarse en la franja del mediodía gracias a un formato ágil y una cobertura constante de la actualidad rosa. En sus inicios fue presentado por Nuria Marín y, posteriormente, por María Patiño, quien también se convirtió en uno de los rostros más representativos del programa. Tras la desvinculación de La Fábrica de la Tele, la productora original del espacio (responsable también de Sálvame), fue María Verdoy quien tomó el relevo en la presentación.

El programa llegó para cubrir el único espacio en directo del fin de semana que Mediaset aún no había destinado a la prensa del corazón. Con un equipo joven, dinámico y comprometido, Socialité se ganó rápidamente un lugar en la parrilla, aportando exclusivas que alimentaban el contenido de otros programas de la cadena durante toda la semana.

Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de controversias. El formato fue criticado en numerosas ocasiones por el tono de sus contenidos, acusados en ocasiones de sensacionalismo o de lanzar titulares excesivamente llamativos. Algunos espectadores y figuras del propio sector consideraban que las críticas hacia ciertos personajes públicos eran, a veces, poco justificadas o desproporcionadas.

Cancelación

Pese a su popularidad inicial, la audiencia fue decayendo con el paso del tiempo. Finalmente, y tras una etapa de desgaste en sus datos de seguimiento, Socialité fue cancelado, poniendo fin a una etapa que marcó un estilo propio dentro de los programas de corazón de Telecinco.