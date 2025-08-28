Revelada la nueva ilusión del torero Cayetano Rivera: la venganza de la exsuegra
Todo ha sido un poco rocambolesco
Este jueves se ha conocido que el torero Cayetano Rivera tiene una nueva ilusión. Lo mejor de todo es que ha sido todo un poco rocambolesco, ya que se ha conocido por la venganza de la exsuegra.
Ha ocurrido en Tardear, el magazine de Telecinco, donde ha contactado con ellos la exsuegra de la joven con la que ahora se relaciona el torero, asegurando que había dejado a su hijo por Cayetano Rivera.
¿Y cómo se enteró de todo? Pues la joven, que se llama Patricia y es de Málaga, habría compartido una serie de fotografías en su perfil de Instagram con su lista de mejores amigos en las que aparecía en la finca del torero. El problema fue que no se dio cuenta de que en ese listado también estaba la que fuera su suegra, así que se enteró de todo.
Venganza
Y parece que, cómo venganza, decidió contactar con el programa para contarlo todo.
