¿Cuál ha sido la reacción de Isabel Pantoja tras la ruptura de su hijo?
Kiko Rivera e Irene Rosales se han separado de mutuo acuerdo
Este miércoles saltó el bombazo de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales que habría sido de mutuo acuerdo entre los dos pero, ¿cuál ha sido la reacción de Isabel Pantoja?
Pues cualquiera podría pensar que la tonadillera se alegra porque nunca le ha gustado Irene Rosales. Sin embargo, María Martín Blázquez ha asegurado en Tardear que "ha habido gente que ha dicho que Isabel Pantoja se alegraría de esta situación y os puedo decir, en este momento, que todo lo contrario. Ella, independientemente de que el algún momento haya tenido un distanciamiento con Irene, siempre ha alabado muchísimo la función de Irene en la vida de Kiko y, ahora, es todo lo contrario, está preocupada porque sabe la labor que ha hecho Irene y cómo ha estado Kiko y con sus hijas".
De hecho, Isabel Pantoja estaría "preocupada" por su hijo porque "ella estaba tranquila porque su hijo estaba con una mujer que ella la tiene muy bien considerada en todos los sentidos" y la preocupación viene porque él "ahora se queda solo sin el amparo de Irene y pudiera ser, piensa su madre, que volviera a la andadas".
Comunicación
Eso sí, de momento no ha habido comunicación entre madre e hijo.
