Los vecinos de Paiporta alertan de la presencia de okupas en las casas dañadas por la DANA

Diez meses después de la DANA que arrasó Paiporta (Valencia), el miedo sigue muy presente en las calles de la localidad. Y no solo por los recuerdos de la riada, sino por una situación que tiene a vecinos y autoridades en vilo: la presencia de okupas en viviendas gravemente dañadas y con riesgo inminente de colapso.

Casas convertidas en trampa mortal

Los bajos y viviendas afectados por la riada permanecen en pie, pero apenas aguantan. Humedades, grietas y estructuras debilitadas son el día a día en esas casas que, a pesar de todo, han sido ocupadas ilegalmente. Lo más preocupante es que algunas podrían desplomarse en cualquier momento, poniendo en peligro no solo a quienes viven dentro, sino también a la comunidad que las rodea.

Los vecinos, entre la indignación y el miedo, reconocen que la situación es insostenible: “No solo es inseguro para ellos, lo es para todos. Estas casas pueden venirse abajo en cualquier momento”, confiesan con preocupación.

Una bomba de relojería en el corazón del pueblo

El Ayuntamiento de Paiporta ya ha lanzado varias advertencias: esas viviendas no son seguras y el riesgo de derrumbe es real. Una advertencia que añade tensión a una localidad que todavía intenta recomponerse tras los daños de la DANA.

Mientras tanto, las familias afectadas por las inundaciones siguen tratando de rehacer sus vidas, y ahora suman a la tragedia el temor de que cualquier día ocurra un accidente en esas viviendas okupadas.

Solidaridad y esperanza

No todo es oscuridad en Paiporta: junto a la preocupación, también florecen gestos solidarios. El municipio ha impulsado iniciativas como la “vuelta al cole solidaria”, con cheques de 60 euros para gastar en los establecimientos más castigados por la DANA. Un pequeño respiro para los vecinos que luchan por volver a la normalidad.

En definitiva

La estampa en Paiporta recuerda que las cicatrices de la DANA aún no han cerrado. Entre el temor a derrumbes y la incertidumbre por las okupaciones, los vecinos piden soluciones urgentes. Porque aquí, la preocupación ya no es solo por la memoria de lo vivido, sino por el miedo a lo que pueda pasar mañana.