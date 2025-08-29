Ana Peleteiro se sincera como nunca sobre su adopción: “Nunca he sufrido, siempre supe la verdad”

Ana Peleteiro, de 29 años, ha abierto su corazón en el programa Mis raíces, de Isabel Jiménez, donde se ha sincerado sobre uno de los capítulos más íntimos de su vida: su adopción. La atleta, que desde bebé creció en una familia gallega, ha hablado sin tapujos de lo que supuso para ella y de cómo ha vivido siempre esta realidad con absoluta naturalidad.

Una historia contada con cariño y transparencia

Ana confesó que jamás ha sentido dolor por no ser hija biológica de sus padres. “Nunca he sufrido por estar muy lejos de la realidad. Otras personas se quedan en shock, pero a mí no se me ha ocultado nada y no he tenido ese sufrimiento”, explicó.

Su madre fue clara desde el principio: le contó que no había nacido de su tripa, sino que había ido a buscarla cuando era solo un bebé. Un relato honesto que hizo que Ana creciera entendiendo su historia como algo natural.

El miedo de su madre en la infancia

Durante la entrevista, su madre también compartió un recuerdo muy personal: el temor de que su familia biológica pudiera reclamarla durante los primeros años. “Tienes un periodo de un año en el que no puedes inscribir al bebé en tu libro de familia, donde no es tuyo del todo. Tenía miedo de que vinieran a por ella”, confesó. Incluso recordó un momento en el que, al ver a un hombre negro cerca de casa, pensó asustada que podía ser el padre biológico de Ana.

Su emotiva despedida de Iván Pedroso

Más allá de su faceta familiar, Ana también habló de su carrera deportiva y de su reciente decisión de dejar de entrenar con Iván Pedroso tras ocho años juntos. Aunque el cambio fue difícil, destacó que lo más valioso fue la amistad que construyeron. “Mi momento favorito con Pedroso no es ninguna medalla. Fue después de la cuarentena, cuando los dos estábamos pasando un momento muy difícil y nos conocimos de verdad”, relató emocionada.

Al contar cómo se despidieron, la atleta reveló que le regaló un reloj como símbolo de su unión eterna: “Acabamos brindando, medio tristes, pero felices. Yo quería que lo usara siempre y se acordara de mí”.

Una mujer valiente y transparente

Con estas palabras, Ana Peleteiro no solo muestra la fortaleza de una deportista de élite, sino también la de una mujer que no teme hablar de lo más personal. Entre confesiones familiares y recuerdos profesionales, la atleta ha dejado claro que vive su historia con la misma valentía y naturalidad con la que salta en cada pista.