Ana, una señora de 70 años, denuncia haber sido víctima de la sumisión química: "Hacía todo lo que me decían"

Los ladrones no entienden de edad. Y es que Ana, una señora de 70 años, denunció haber sido víctima de la sumisión química perdiendo 18.000 euros, entre otras cosas: "Hacía todo lo que me decían".

Ana contó su historia en Y Ahora Sonsoles asegurando que todo ocurrió a las nueve de la mañana, cuando salió a la calle. Un hombre le ofreció un cupón por la calle justo antes de que otra persona se acercara para drogarla.

Los ladrones consiguieron que Ana les llevase a su casa para coger su tarjeta de crédito y acceder a su caja fuerte. Después fueron a varios bancos donde sacaron hasta 18.000 euros. También le robaron su bolso, su alianza de boda y su documentación.

Desorientada

Después la dejaron en la calle hasta que una vecina la encontró desorientada. Llamaron a emergencias y, ya en el hospital, comprobaron que Ana había sido víctima de sumisión química.