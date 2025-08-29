El drama de una madre ante la vuelta al cole: "Me he gastado más de 600 euros"

La vuelta a clase ya es una realidad, pero para algunas familias supone todo un infierno. Y no solo porque los pequeños no quieran volver a las aulas, sino por el desembolso económico que los padres tienen que hacer. Como el drama de una madre que cuenta que "me he gastado más de 600 euros".

El comienzo de las clases está a la vuelta de la esquina, y cada vez nuestros hijos necesitan más cosas para ir al colegio. Maribel contó su caso en Y Ahora Sonsolores, asegurando que "cada año los libros son más caros". Y es que este curso se ha gastado "más de 600 euros" en los libros de textos de dos de sus hijos.

Niños en el colegio. / Freepik

Pero no solo eso, su hijo de tres años, que no sabe leer ni escribir "le han pedido ocho libros, es un poco excesivo".

Programa de libros de texto

Afortunadamente esto no ocurre en todos los centros ni en todas las regiones, en algunos hay programas de libros de texto para que los padres tengan que hacer un menor desembolso económico. Y es que además de los libros, también hay que comprar material escolar como libretas, carpetas, bolígrafos, lápices o pinturas, que al final suman una importante cantidad de dinero.