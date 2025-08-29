Gloria Camila se derrite con el romántico gesto de su novio Álvaro García en pleno concierto

Gloria Camila vive uno de los momentos más dulces de su vida junto a su pareja, Álvaro García. La hija de Rocío Jurado cuenta los días para poner rumbo a Honduras y participar en Supervivientes All Stars, pero antes ha querido disfrutar al máximo de su chico, acompañándole en cada concierto y dejando claro que se ha convertido en su fan número uno.

El pasado fin de semana, Gloria estuvo presente tanto en las actuaciones que el cantante ofreció en Alcalá de los Gazules y Chipiona, como en la fiesta de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Allí, arropada por su sobrina Rocío Flores y su primo Chema, no paró de cantar y bailar los temas de Álvaro, demostrando que su complicidad va mucho más allá del escenario.

Pero el momento más romántico de la noche llegó cuando Álvaro decidió sorprenderla delante de todo el público. Justo antes de interpretar Gloria bendita, la canción que compuso en su honor, el artista miró directamente a su novia y, con el micrófono en mano, proclamó: “Para la mujer más guapa del mundo”.

Gloria, que en un principio parecía distraída, no pudo evitar sonreír tímidamente al escuchar esas palabras que desataron los aplausos del público. Un gesto que no solo derritió a la colaboradora, sino que también zanjó de un plumazo cualquier rumor de crisis.

Ahora, con su inminente aventura en Honduras, la pareja tendrá que enfrentarse a la distancia, pero todo apunta a que su relación está más fuerte que nunca.