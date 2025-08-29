Tirando de humor
Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa
El nuevo copresentador de Directo al grano en TVE, responde con humor y cuando le recuerdan que su sueldo sale del dinero público.
Kevin Rodríguez
El inesperado fichaje de Gonzalo Miró por TVE para copresentar el nuevo espacio de análisis político Directo al grano, junto a Marta Flich, ha levantado polémica, pero también alguna sonrisa por una curiosa reacción sobre su remuneración.
Durante una intervención en la Cadena COPE, donde mantiene su presencia en El Partidazo, el colaborador fue objeto de bromas por la doble condición de recibir su sueldo tanto en la radio como en la televisora pública. Joseba Larrañaga fue el primero en tirar de humor: “Te tenemos doblemente contratado, te pagamos dos veces”, comentó. A lo que Miró respondió con un guiño: "¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?".
La broma continuó con Larrañaga sugiriendo que su sueldo en TVE proviene de sus propios compañeros de tertulia. Miró, sin perder el tono jocoso, replicó: "Si es de 47 millones de personas, será una parte muy pequeña".
Más allá del sentido del humor, Miró no escondió sus ganas por asumir este nuevo reto televisivo. Declaró sentirse con mucha “ilusión” ante el proyecto, al que desea “estar a la altura”. Además, este fichaje ha significado el cierre de su etapa como colaborador en distintos programas de Atresmedia.
Por último, el nuevo presentador de TVE ha desvelado que ya ha recibido peticiones para entrar en su programa: "He recibido muchas felicitaciones y hay gente que se postula [para colaborar]. Lo entiendo, que alguien busque trabajo me parece algo lícito. Otra cosa es que yo tenga mano para solucionar sus problemas".
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)