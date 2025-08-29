El hijo de Sara Montiel triunfa fuera de España: "Muy ilusionado"

El trabajo incansable de Zeus Tous para hacerse un hueco en el mundo de la música y triunfar como cantante pese a que la sombra de su madre, la icónica Sara Montiel, es alargada, está dando sus frutos. Y buena prueba de ello es que el joven forma parte de la banda sonora de la película estadounidense "Hollywood Hells', protagonizada por Brian Austin Green -recordado por interpretar a David en la famosa serie 'Sensación de vivir'- y Fernanda Romero, y producida por la también actriz Bruna Rubio.

Un importante proyecto que supone su salto a Hollywood y dará un espaldarazo a su carrera, y del que el exconcusante de 'GH VIP' ha hablado muy emocionado ante las cámaras de Europa Press. "Es un proyecto súper bonito y es un orgullo formar parte de una película, y sobre todo cruzar el charco. Si salen más oportunidades fuera pues hay que aprovecharlas" ha expresado orgulloso, reconociendo que por el momento su prioridad es triunfar en nuestro país: "Hay que ir donde le llamen a uno, pero deseando que también salgan aquí en España porque es donde yo quiero estar".

"Evidentemente muy ilusionado por saber que el esfuerzo y el trabajo de muchos años y mucha dedicación, pues está un poco dando a ver, ¿no?, en este caso con una película" afirma, explicando que "salvando las distancias" porque su madre era actriz, está siguiendo sus pasos en la meca del cine: "La gente nos compara, pero las comparaciones son odiosas, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero evidentemente, sobre todo, cuando uno trabaja duro y hace lo que quiere hacer y a lo que se quiere dedicar, a lo que más feliz me hace que es la música, evidentemente es un orgullo que te llamen a Estados Unidos para hacer algo así".

Sus próximos planes pasan por "seguir haciendo proyectos aquí en España y, buscando temas para hacer, y también mi deseo es ir a México otra vez de nuevo, que ahí tuve mucho éxito". "Y, bueno, lo que la vida me depare, a donde me lleve el viento, no, soy un alma libre que le gusta embarcarme en muchos proyectos y, evidentemente, espero que me salgan muchas oportunidades" confiesa.

Y aunque su hermana Tais Tous lleva una vida anónima alejada de los focos, está "muy contenta" por él, como desvela con una sonrisa. "Sobre todo, por ver que es un esfuerzo que lleva tantos años el dedicarse a la música, que es un mundo un poco agradecido muchas veces, ¿no? Y muy contentos porque se materialice de esta forma en forma de banda sonora".

Inevitable aprovechar la oportunidad para preguntar a Zeus por la serie documental sobre la figura de su madre, 'Saritísima', que como ha querido destacar "es muy bonito porque acerca mucho la figura de Antonia, ¿no? De Sara Montiel, dentro de su casa, de puertas para adentro. Y para que vean que realmente nuestra familia era una familia, entre comillas, normal, pero era una familia normal, que vivía como cualquier otra. Y, evidentemente, ahí van a conocer mucho quién fue Sara Montiel pero de puertas adentro, que yo creo que es muy bonito también de ver".

Tras la muerte de su madre, Zeus y Tais continuaron su batalla judicial contra su administrador, que dilapidó y se quedó parte de la fortuna de la actriz. Como reconoce resignado, han tirado la toalla pese a que Francisco no les ha devuelto el dinero: "Esto es España, para bien y para mal. El juicio ya pasó, le condenaron a él a dos años de prisión y ya está, y ahí quedó la cosa. Poco más que hablar del tema, tampoco me voy a empozar, ya algo que ha pasado ya hace tiempo. Nosotros pasamos página y tampoco tengo que darle más bombo al tema porque pasó hace muchos años" zanja.

Soltero y sin compromiso, ya que como confiesa no ha tenido ninguna relación desde su ruptura con Susana Bianca -a la que conoció en GH VIP- a principios de 2024, el cantante está "buscando el amor": "Me apetece mucho estar en una relación. Evidentemente es verdad que cuando uno se hace mayor es como más complicado encontrar a alguien realmente, pero mis puertas de mi corazón están abiertas y me apetece también bastante compartir mi vida con alguien. Y ahí estoy".

Separación

Un reality en el que también coincidió con Jessica Bueno, por lo que hemos querido saber su opinión sobre la sorprendente separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. "Bueno, la vida, ¿no? Como digo yo, las relaciones se saben cuándo se empiezan, pero nunca cuando se acaban. Evidentemente a Jessica la conozco, me parece muy buena niña, la tengo mucho cariño. A Kiko no le conozco en persona, parece buen chaval, majete, y empatizo mucho con él porque venimos del mismo linaje, ¿no? Y bueno, pues el amor se le empieza y el amor se acaba. Que lo lleven de la mejor manera posible y que se haya acabado de buena forma, que lo merece" apunta prudente.