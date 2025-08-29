La hostelería vive un verano “flojo”: turistas en las playas, pero bolsillos vacíos en los bares

Lo que prometía ser otro verano de terrazas llenas y chiringuitos a rebosar se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para la hostelería española. Los turistas están, pero el dinero no llega a las mesas.

“La gente pasea, pero no se sienta a comer”

Desde Cullera hasta Mallorca, pasando por Cádiz o Cantabria, los hosteleros coinciden en la misma queja: las vacaciones se han encarecido tanto que los visitantes apenas pueden gastar en bares y restaurantes. “Los precios han subido muchísimo y la gente se gasta 1.500 euros en alojamiento y transporte… llegan aquí, pasean, pero no tienen dinero para comer”, confiesa Elena, responsable del restaurante Turquesa Beach, en declaraciones recogidas por 20minutos.

Más turistas que nunca, pero consumiendo menos

España recibirá este 2025 cifras récord de visitantes, con previsiones que superan los 90 millones de turistas internacionales. Pero ese récord no se traduce en facturación: el gasto medio ha caído entre un 8% y un 10%, según datos de las asociaciones hosteleras consultadas por 20minutos. Los menús se comparten, los postres se piden “para todos” y el vino caro se sustituye por opciones más baratas.

El calor y el todo incluido, los otros culpables

A la inflación se suma otro enemigo inesperado: el calor. “Al mediodía no se sienta nadie en la terraza, directamente esperamos a la noche”, explican desde la Federación de Hostelería de Valencia. Además, el auge de los hoteles con pensión completa y todo incluido también está restando clientes a bares y restaurantes locales: muchos turistas ya tienen las comidas pagadas y apenas salen a gastar fuera.

Un verano con sabor amargo

En Baleares, Menorca o Castellón la situación es la misma: más turistas, pero menos gasto. “Antes los ingleses llenaban las terrazas, ahora cada vez vienen más franceses e italianos… pero no gastan igual”, lamenta María, empleada de un restaurante en Menorca.

Aun así, los hosteleros no tiran la toalla. Aunque hablan de un verano “flojo” y “difícil”, también recuerdan que no se trata de una crisis, sino de una corrección después de los años de gasto desmedido post-pandemia. El resumen lo deja claro Luis Martí, de la hostelería de Castellón: “Para hacer la misma caja que antes ahora hay que trabajar el doble y atender a más clientes”.