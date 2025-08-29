Esta es la increíble cantidad de dinero que podrían ganar Manu o Rosa esta tarde en Pasapalabra

Nuevo duelo entre Manu y Rosa en Pasapalabra y ya van 196. Ambos concursantes están muy igualados. Unos días gana el madrileño, otros la gallega y otros muchos empatan. De hecho, los aspirantes empezaron el programa de este jueves fuera de peligro, sin tener que pasar por la Silla Azul, tras firmar un nuevo empate el miércoles. Ayer, sin embargo, la balanza se decantó del lado de Rosa, que obligó al madrileño a una remontada desesperada.

Iban 21-18 y Manu tenía, además, un fallo. Aunque lo intentó, el madrileño no pudo y empezará este viernes sentado en la Silla Azul. Como consecuencia de lo reñidos que están los Roscos, el ganador se hace de rogar y, mientras tanto, el bote sigue creciendo. Es ya el segundo más alto de la historia de Pasapalabra, desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal. Hablamos de que esta tarde Manu o Rosa podrían ganar 2.056.000 euros.

El premio más alto fue el de Rafa Castaño (2.272.000 euros) y tan solo quedan unos pocos programas para superarlos. Más cerca está el récord de ser la pareja más longeva del concurso. Manu y Rosa llegarán este viernes a los 197 programas.

Día histórico

Manu y Rosa es la pareja de los récords. Hace tiempo que el madrileño ya superó los 300 programas, llegando este viernes a los 327. Solo hay otro concursante (al menos, en esta etapa del concurso, desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal) que le supera en longevidad. Es Orestes Barbero, que llegó a los 360 programas, hasta que quedó eliminado por Rafa Castaño, ganador de uno de los mayores botes de la historia del concurso, con 2.272.000 euros. Sin embargo, tarde a tarde, la marca de Orestes cada vez está más cerca de Manu.

Rosa y Manu en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Rafa Castaño y Orestes Barbero

A Manu y Rosa les queda muy poco para alcanzar el récord de 197 programas que establecieron Rafa Castaño y Orestes Barbero, hasta que el concursante sevillano alcanzó el bote. Si Manu y Rosa continúan con su duelo, ese récord lo alcanzarán este viernes y lo batirán el próximo lunes, cuando lleguen a los 198 programas.

Más de 200.000 euros acumulados

Sin duda, Manu y Rosa tienen conquistada a la audiencia, que sube mes a mes. No solo por su nivel de juego, sino también por su personalidad. Son dos concursantes ejemplares. Uno de los dos podría llevarse una cantidad de dinero astronómica. Pero el que pierda también conseguirá llevarse a casa un buen montón de billetes. Manu, que superó en mayo un año en el concurso, lleva acumulados más de 200.000 euros, mientras que Rosa, que llegó más tarde a Pasapalabra, suma algo más de 100.000.