Un joven relata su terrible experiencia en la isla de Lombok, en Indonesia: "Nos amenazaron" / .

Estos días hemos conocido la historia de Matilde, una mochilera de 73 años que está desaparecida en la isla de Lombok, en Indonesia. Pero parece que su caso no es aislado, tal y como contó un joven que relató su terrible experiencia allí: "Nos amenazaron".

Jaume habló en Y Ahora Sonsoles para contar lo que le ocurrió a él cuando viajó a Lombok con su pareja. Explicó que los trabajadores del hotel en el que se alojaban les espiaban y seguían por la isla.

"Llegué incluso a temer por mi vida", contó para las cámaras de Antena 3, asegurando que los trabajadores del hotel "nos amenazaron y supimos que pedían que nos siguieran a todas horas".

Un viaje inolvidable

Afortunadamente, Jaume y su pareja consiguieron salir de la isla para poder contar su historia, un viaje que no olvidarán jamás.