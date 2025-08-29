El padre de Carlo Costanzia sorprende con su reacción al posado más sensual de su hijo y Alejandra Rubio

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que este año han sido protagonistas de titulares por igual de rumores de crisis y gestos de amor, han compartido en Instagram una de sus imágenes más ardientes hasta la fecha… y hasta el propio padre de Carlo ha querido reaccionar.

La hija de Terelu Campos publicó un retrato que parece sacado de una campaña de moda: ambos, en bañador, posan abrazados entre rocas y con el mar de fondo. Alejandra rodea con sus piernas a Carlo mientras él la sostiene por la cintura, apoyando su cabeza en su hombro en un gesto tan íntimo como pasional. Una escena que refleja, pese a las habladurías, que la pareja atraviesa un momento muy unido tras convertirse en padres primerizos.

La publicación, que ya supera los 16.500 ‘me gusta’, ha generado toda clase de comentarios: desde los que alaban la naturalidad de la pareja hasta quienes señalan lo profesional de la fotografía. Incluso hay seguidores que aseguran que el posado habría sido tomado en Canarias, con sus características playas de arena negra y formaciones rocosas.

Pero la reacción que más ha sorprendido ha llegado desde la propia familia. Carlo Costanzia di Costigliole, padre del actor y exmarido de Mar Flores, no ha dudado en sumarse a la ola de comentarios con una retahíla de emoticonos cargados de cariño: corazones, estrellas y manos celebrando, que dejan claro su apoyo incondicional al romance de su hijo con la nieta de María Teresa Campos.

El gesto del aristócrata no solo evidencia la buena relación con la pareja, sino que también desmonta las especulaciones de tensión familiar. Con esta respuesta pública, el consuegro de Terelu lanza un mensaje de unidad y entusiasmo ante el nuevo capítulo que vive su hijo junto a Alejandra.

En definitiva, un posado sensual, un verano repleto de titulares y ahora la aprobación más inesperada: la de un padre orgulloso que no duda en celebrar el amor y la complicidad de Carlo y Alejandra.