Preocupación por el estado de salud de Sofía Suescun tras lo que le ha ocurrido en sus vacaciones: "Pensaba que iba a salirnos un tigre"
La influencer decidió tomar tierra de por medio tras las acusaciones de infidelidad
Sofía Suescun y Kiko Jiménez decidieron tomar tierra de por medio tras las acusaciones de infidelidad por parte de ella. Sin embargo, durante sus vacaciones han tenido un incidente que ha hecho preocupar a sus seguidores por su estado de salud: "Pensaba que iba a salirnos un tigre".
Y es que Sofía ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde muestra las consecuencias en su brazo del incidente ocurrido. "Aquí la consecuencia de subirse un árbol, era eso o bocado de los perros, yo por un momento pensaba que iba a salirnos un tigre".
Sofía Suescun fue, durante años, uno de los rostros más visibles y solicitados de la televisión española. Sin embargo, su presencia en la pequeña pantalla desapareció de forma repentina tras el veto impuesto por Telecinco, que la alejó por completo de sus formatos, especialmente del llamado “Universo Sálvame”.
Pese a este alejamiento, la exganadora de Gran Hermano no se ha quedado de brazos cruzados. Todo lo contrario: su carrera ha tomado otro rumbo, mucho más centrado en el mundo digital. En los últimos meses ha colaborado con plataformas de renombre como Netflix o Amazon Prime Video, aunque no como actriz, sino prestando su imagen para campañas promocionales. Y es que Sofía se ha consolidado como una auténtica "it girl" del panorama nacional.
Con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, su capacidad de influencia es innegable, y eso la convierte en una figura muy demandada por marcas que buscan conectar con una audiencia joven y activa.
Nacida en Pamplona en 1996, Sofía alcanzó la fama en 2015 al proclamarse ganadora de Gran Hermano 16. A partir de ahí, su carrera televisiva fue en ascenso: fue tronista y asesora en Mujeres y hombres y viceversa, y se integró en la órbita de Telecinco participando en Supervivientes 2018, donde volvió a imponerse como ganadora. Durante años, fue una habitual en diversos programas de la cadena.
Telecinco
Aunque su presencia en Telecinco se detuvo tras el veto, recientemente ha vuelto a la escena televisiva: participó en la edición All Stars de Supervivientes y también fue colaboradora en Socialité antes de su cancelación. Mientras tanto, continúa desarrollando su carrera en el mundo de las redes y la publicidad, demostrando que hay vida más allá de la televisión.
