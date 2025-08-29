Esta es la presentadora de Antena 3 que se resiste a visitar Pasapalabra: "Ha estado negadísima"

Pasapalabra es mucho más que sus dos concursantes, también los invitados que tratan de ayudarles. Sin embargo, hay una presentadora de Antena 3 que se resiste a acudir al programa: "Ha estado negadísima".

Estamos hablando de Susanna Griso, quien ha sido invitada por el programa en numerosas ocasiones, obteniendo siempre el no por respuesta. Sin embargo, uno de sus colaboradores, Nando Escribano, reveló que la cosa igual podía cambiar en la nueva temporada.

Y así lo mostró con una nota de voz en la que dice que el concurso le había envíado "muchos embajadores" sin que se hubiese decidido nunca a participar, pero que igual le da una sorpresa para la nueva temporada.

Nando confirmó que la presentadora "ha estado negadísima" a acudir y Roberto Leal, el presentador de Pasapalabra, agradeció el esfuerzo de la presentadora.

Desde su debut en el año 2000, Pasapalabra se ha convertido en mucho más que un simple concurso televisivo: es un verdadero icono de la televisión española. A lo largo de más de dos décadas, ha entretenido, educado y conectado a millones de espectadores, logrando dejar una huella imborrable en la cultura popular.

Un origen británico con acento español

La historia de Pasapalabra comienza en Reino Unido, donde el formato original se conocía como The Alphabet Game. España fue uno de los países que lo adaptó con mayor éxito, inicialmente de la mano de Antena 3. Posteriormente, el programa pasó a emitirse en Telecinco, para finalmente regresar a su cadena de origen, donde continúa cosechando buenos datos de audiencia.

El secreto de su longevidad radica en su estructura: un juego de agilidad mental donde los concursantes deben adivinar palabras siguiendo el orden del abecedario a partir de definiciones. Una propuesta que no solo entretiene, sino que también estimula el vocabulario y el pensamiento rápido.

De plató a fenómeno cultural

Pasapalabra no se limita a ser un programa popular; también ha influido notablemente en el lenguaje cotidiano. La expresión "pasapalabra", utilizada para pasar una pregunta, ha trascendido el formato hasta formar parte del habla común. Además, ha servido de inspiración para nuevos concursos y ha consolidado su lugar como uno de los grandes referentes del género en España.

Más allá de la televisión, el programa ha logrado unir a generaciones frente a la pantalla, convirtiéndose en una cita habitual para muchas familias. Su fórmula, basada en la emoción, el conocimiento y la tensión, ha sido clave en su consolidación.

El rosco: el corazón del concurso

El momento cumbre del programa es, sin duda, el "rosco final". Los concursantes, tras acumular segundos en pruebas previas, deben resolver un círculo de definiciones, una por cada letra del alfabeto. Esta prueba es la que mantiene en vilo tanto a participantes como a espectadores, y es responsable de muchos de los momentos más memorables de la televisión reciente.

La combinación entre estrategia, cultura general, agilidad verbal y una dosis de azar es lo que hace que Pasapalabra siga resultando tan atractivo.

Los presentadores: el alma del formato

Uno de los pilares del éxito del programa ha sido, sin duda, la elección de sus presentadores. Desde Silvia Jato hasta Christian Gálvez, y en la actualidad Roberto Leal, todos han aportado su propio estilo y carisma, reforzando la cercanía y el tono dinámico del programa.

La química entre los conductores y los concursantes, así como con el público, ha sido fundamental para mantener el interés del espectador a lo largo de los años.

Obstáculos legales en su trayectoria

A pesar de su enorme éxito, Pasapalabra ha atravesado momentos complicados. En 2019, el programa se vio obligado a cesar su emisión en Telecinco tras una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con los derechos del formato, propiedad de ITV Studios. Esta decisión provocó una pausa inesperada, aunque no definitiva.

Solo un año después, en 2020, Antena 3 recuperó el programa tras adquirir los derechos, logrando un exitoso relanzamiento que volvió a situar al concurso entre los más vistos del país.

Una marca que se adapta a los tiempos

Lejos de quedarse anclado en el pasado, Pasapalabra ha sabido evolucionar con los nuevos hábitos de consumo. Su presencia en redes sociales, su capacidad para generar conversación online y la posibilidad de seguirlo a través de plataformas digitales han ampliado su alcance y fidelizado a nuevas generaciones.

Todo indica que el concurso tiene un largo camino por delante. Mientras mantenga su equilibrio entre tradición e innovación, seguirá siendo una cita imprescindible para los amantes de los retos lingüísticos y del entretenimiento de calidad.