Pulseras anti-droga: así es el accesorio que está revolucionando la seguridad en las fiestas de Madrid (y que pronto llegará a toda España)

No son de moda ni de bisutería, pero están dando mucho de qué hablar en las celebraciones madrileñas. Las pulseras anti-droga, son un nuevo sistema que permite detectar en segundos si una bebida ha sido adulterada con sustancias peligrosas. Un accesorio discreto, parecido a un pase de festival, que ya se está dejando ver en el Barrio de Chamberí y pueblos como Pinto y que promete convertirse en un imprescindible de fiestas y festivales.

Un invento español con efecto inmediato

La idea nació en Valencia de la mano de Celentis, una startup vinculada a la Universidad Politécnica y la Universidad de Valencia. En un primer momento, desarrollaron reactivos líquidos para detectar sustancias como el GHB o la escopolamina, pero pronto vieron que en discotecas y conciertos no era práctico andar con frascos. La solución fue convertirlo en una pulsera ligera, impermeable y fácil de usar.

El mecanismo no puede ser más sencillo: basta con mojar un dedo en la bebida, poner una gota en el sensor de la pulsera y esperar unos segundos. Si el color cambia, es señal de alerta.

El sensor naranja detecta GHB y se vuelve verde oscuro.

detecta GHB y se vuelve verde oscuro. El sensor amarillo reacciona a drogas como ketamina, MDMA o escopolamina y se vuelve rojo.

Seguridad con estilo festivalero

Además de útiles, las pulseras pueden personalizarse con el logotipo del evento, un código QR con instrucciones e incluso un chip NFC para pagos. Y lo mejor: son reutilizables mientras no se active el sensor. Todo pensado para que pasen desapercibidas, sin interrumpir la diversión.

En las fiestas de Pinto, por ejemplo, se repartieron en puntos informativos y, en caso de detectar una sustancia sospechosa, la recomendación era clara: acudir a la policía o llamar al 112.

Un efecto disuasorio

Aunque hasta ahora en Madrid no se han registrado detecciones reales con estas pulseras, los expertos aseguran que su presencia ya tiene un efecto disuasorio. Saber que cualquiera puede comprobar su bebida en segundos reduce los riesgos y devuelve a las personas la tranquilidad de salir y divertirse sin miedo.

El futuro de la noche

Celentis ya prepara su expansión para que este sistema llegue no solo a fiestas populares, sino también a conciertos, discotecas y grandes festivales. Porque si algo han demostrado estas pulseras es que la seguridad también puede llevarse puesta… y que, en Madrid, la nueva tendencia de fiesta no son las lentejuelas, sino cuidarse entre todos.