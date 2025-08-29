Sara Carbonero sorprende confesando el alimento prohibido en casa: “Tengo muy claro que somos lo que comemos”

Siempre discreta, pero honesta, Sara Carbonero ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta tras confesar uno de sus hábitos más estrictos en casa: el azúcar está completamente desterrado de su dieta y de la de sus hijos.

En una entrevista para Women’s Health, la periodista explicó que su relación con la alimentación no pasa por seguir dietas de moda, sino por escuchar a su cuerpo y cuidar de su bienestar. “En cuanto a la alimentación sí que la cuido mucho. Tengo muy claro que somos lo que comemos y en casa no hay azúcar”, confesó.

Una alimentación consciente y sin extremos

Carbonero dejó claro que no se trata de prohibirse todo, sino de reducir lo que siente innecesario. “Cada vez menos lácteos, menos gluten y menos carne roja”, comentó, mostrando que su filosofía se centra en el equilibrio. Su visión conecta con una tendencia cada vez más extendida: alimentarse con consciencia, sin obsesiones, pero con coherencia.

Más allá de la comida: un viaje interior

La periodista también atraviesa un momento de introspección y cambios personales. En redes sociales ha compartido reflexiones sobre el silencio, el tiempo y la importancia de cuidar la mente. “Si estás pasando por una crisis de identidad, recuerda que no hay nadie como tú y ese es tu superpoder. No te compares. Háblate con cariño y honra cada proceso como venga”, escribía en uno de sus mensajes más íntimos.

Bienestar físico y emocional

Con esta manera de vivir —más tranquila, más consciente y más sincera—, Sara demuestra que el bienestar no solo se construye a base de lo que comemos, sino también de cómo nos hablamos y de la forma en la que afrontamos la vida.