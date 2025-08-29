Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada, amigo del rey Felipe, tras ser arrollado por un coche: "Más de dos semanas en la UCI"
Esto es lo que se sabe
El pasado 8 de agosto, el popular cantautor mallorquín Jaime Anglada sufría un grave accidente de tráfico en el centro de Palma de Mallorca cuando regresaba en su moto a su casa en torno a las 00.30 horas. El íntimo amigo íntimo del Rey Felipe fue arrollado por un coche conducido por un joven que triplicaba la tasa de alcoholemia permitida y que se daba a la fuga tras el atropello sin socorrer a su víctima. Poco después, y gracias a la colaboración de los testigos del suceso, era detenido por la Policía Nacional en su domicilio y, desde entonces, permanecía en prisión provisional acusado de un delito de omisión de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
A pesar de que la discreción es máxima en el entorno de Anglada, ha trascendido que después de más de dos semanas en la UCI debido a la gravedad de sus heridas, y de ser intervenido de la pelvis para ponerle una placa, el artista está fuera de peligro y se encuentra ya en planta del Hospital Universitario de Son Espeses de Palma, recuperándose poco a poco del accidente.
Aunque su evolución es lenta, y en los próximos días será operado de la mandíbula y de la muñeca, ya ha comenzado a recibir la visita de sus amigos más íntimos (como Carolina Cerezuela y Carlos Moyá) mientras su mujer Pilar Aguiló y sus hijos no se separan de su lado. En el aire, si el Rey Felipe -con el que tiene una estrecha amistad desde hace décadas- se ha desplazado hasta Mallorca para visitarlo, ya que no ha habido confirmación por parte de Casa Real y no existen imágenes del momento, aunque sí se sabe que ha estado pendiente del estado de Jaume desde el primer momento, en permanente contacto con sus seres queridos para interesarse por su recuperación.
Libertad provisional
Buenas noticias que coinciden con una última hora sobre el conductor que le arrolló, que a la espera de juicio este jueves ha sido puesto en libertad provisional por la Audiencia Provincial de Palma tras reconocer los hechos, pedir perdón, y pagar una fianza de 5.000 euros. "Sabe que ha cometido un error. Lo más importante para él es que Anglada se recupere. Aunque él quiera asumir toda la responsabilidad, nosotros entendemos que deberá ser una vez que haya sentencia, y no ahora" ha expresado su abogado, Pablo Juanico.
