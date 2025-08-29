Nueva temporada
El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario
laSexta ha anunciado la fecha de estreno de su programa más longevo
Redacción Yotele
Con el final del periodo estival, la parrilla televisiva inicia su nueva temporada y uno de los regresos más esperados es sin duda el de El Gran Wyoming al frente de ‘El Intermedio’. Según ha confirmado laSexta, el programa emblemático volverá a sus noches el lunes 1 de septiembre, emitiéndose a partir de las 21:30 horas.
La cadena ha lanzado una promo estilo ‘Misión Imposible’, en la que Wyoming camina triunfante tras una explosión, acompañada por la enérgica frase: "Más rebelde. Más valiente. Más provocador. Más crítico, ¡más necesario que nunca!".
El regreso también incluye el retorno del equipo habitual —Sandra Sabatés, Thais Villas, Dani Mateo, Andrea Ropero, Isma Juárez y Cristina Gallego— y suma una gran novedad: un nuevo plató y escenografía, diseñado especialmente para celebrar los 20 años en antena del programa, presente desde el nacimiento de laSexta en 2005.
Con dos décadas ya en antena, ‘El Intermedio’ se reafirma como un pilar de La Sexta. Esta temporada especial, además, llega con una declaración de intenciones clara: mantenerse como un espacio crítico, disruptivo y en permanente renovación —repleto de frescura, pero fiel al estilo irreverente y reflexivo que lo ha caracterizado. Además, para esta temporada el programa estrenará un nuevo plató por su 20 aniversario.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)