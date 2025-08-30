Amador Mohedano se moja sobre el futuro de la nieta de su hermana: "Será la ley la que tenga que decidir"

Tras la muerte de Michu, una de las cosas que están en el aire es el futuro de su hija y nieta de Rocío Jurado. Al respecto ha hablado el hermano de la cantante, Amador Mohedano: "Será la ley la que tenga que decidir".

Mohedano, que habla para la revista Pronto, asegura que a Michu "la traté muy poco tiempo" y "en cuanto a esa guerra, será la ley la que tenga que decidir quién se hace cargo de l niña".

En su opinión, "la cría donde estará mejor es con mi cuñado José y mi sobrino José Fernando, el nivel de vida de la pequeña, evidentemente, será más estable".

Y es que "lo lógico es que la niña esté con su padre si José Fernando recibe el alta".

Rocío Jurado, una de las figuras más queridas y representativas de la música española, nació el 18 de septiembre de 1946 en Chipiona, Cádiz. Su verdadero nombre era Rocío Carrasco Mohedano, pero el mundo la conoció como Rocío Jurado. Su carrera musical despegó en los años 60, cuando empezó a mostrar su extraordinario talento para el canto.

Desde temprana edad, Rocío Jurado destacó por su voz poderosa y su presencia en el escenario. A los 16 años, ganó su primer concurso de talentos en su ciudad natal y, a partir de ahí, comenzó a participar en diversos festivales y eventos musicales en Andalucía.

En 1968, lanzó su primer álbum, Rocío Jurado canta a España, una colección de canciones populares de distintas regiones españolas. Este trabajo le permitió ganarse el reconocimiento del público y consolidarse como una de las artistas más adoradas del país.

A lo largo de su carrera, Rocío Jurado publicó más de 30 álbumes y vendió millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas más influyentes y exitosas de la música en español. Además de su talento como cantante, Rocío también destacó en la pantalla, participando en diversas películas y series de televisión que la hicieron aún más cercana al público.

En su vida personal, Rocío Jurado también se destacó por ser una firme defensora de los derechos de la comunidad LGBT. En un momento en que hablar abiertamente de la orientación sexual era un tema tabú en España, ella no dudó en expresar su apoyo hacia la aceptación y el respeto a todas las personas, sin importar su identidad de género o preferencia sexual, lo que la convirtió en un ícono para muchos.

Sin embargo, su vida no estuvo exenta de tragedias. En 1984, sufrió la pérdida de su hermano, quien falleció en un accidente de tráfico. Más tarde, en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó en coma durante varios días. En ese mismo año, Rocío también enfrentó su propia batalla contra el cáncer, enfermedad que finalmente le arrebató la vida el 1 de junio de 2006, a los 61 años.

Tristeza

Su muerte dejó una profunda tristeza en España y en sus seguidores de todo el mundo, pero su legado perdura. La música de Rocío Jurado sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones de artistas y fanáticos, y su voz sigue viva en los corazones de quienes la admiraron a lo largo de su extraordinaria carrera.