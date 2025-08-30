Anabel Pantoja rompe su silencio y habla de su segundo embarazo: "No deja de ser una ecografía"
La sobrina de Isabel Pantoja compartió una imagen que hizo saltar todas las alarmas
Anabel Pantoja comparte una ecografía y hace saltar las alarmas sobre un posible embarazo. La exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado a través de sus redes imágenes de sus últimas pruebas médicas. Una exploración realizada con un ecógrafo que ha llevado a muchos de sus seguidores a pensar que la sobrina de Isabel Pantoja podría estar esperando su segundo hijo junto a David Rodríguez. La influencer, que daba a luz a su primogénita hace nueve meses, ha publicado una ecografía que se hizo en una clínica hace solo unos días. En la imagen, aparece la pantalla del ecógrafo junto a su nombre completo, Ana Isabel Pantoja Bernal.
Ahora ha sido la propia Anabel la que ha desmentido la noticia en un video que ha compartido en sus redes sociales. La sevillana ha dejado claro en sus redes que no solo no es así sino que dicha ecografía estaba relacionada con la lesión del brazo que ha tenido este verano y que ha tenido que revisar para comprobar que todo va bien. "Es verdad que no deja de ser una ecografía pero un embarazo yo no lo anunciaría así, hay que estar más relajado con los titulares", explica en un video que ha compartido en su perfil.
La nueva vida de Anabel Pantoja
Anabel Pantoja ha compartido un vídeo abandonando su casa al borde de las lágrimas, haciendo saltar todas las alarmas de sus seguidores, que han empezado con todo tipo de especulaciones. Lo único que ha quedado confirmado por parte de la influencer es que "empieza una nueva etapa" y que pronto se entenderá el motivo. La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que, aunque es un momento con "muchas emociones", está "feliz por todo lo que se viene".
Lo cierto es que la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha pillado completamente desprevenidos a sus más de dos millones de seguidores en Instagram con esta publicación, en la que la vemos casi entre lágrimas, mirando hacia atrás mientras abandona su hogar.
