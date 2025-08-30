Carmen Lomana se moja tras el criticado posado de Bertín Osborne con su hijo: "Todo el mundo menos yo"
Esto es lo que ha ocurrido
Carmen Lomana ha estado disfrutando del verano por todo lo alto... playa, cenas con amigos, reencuentros y un derroche de elegancia que solo una Socialité como ella puede hacer. Sin embargo, lo bueno se acaba y ya ha regresado a la capital para retomar su rutina.
Al llegar a Madrid, la colaboradora de televisión ha sido preguntada por la actualidad y, como de costumbre, no ha tenido reparo en comentar la sonada portada de Bertín Osborne posando con el hijo en común que tiene con Gabriela Guillén.
Después de haber sido algo crítica con el presentador, Lomana aplaude que por fin haya dado el paso de tener ese gesto con el menor: "No, no me da igual. Me parece muy bien. Que este muy contento, muy feliz".
Además, ha defendido que es normal que hayan recibido una compensación económica tras el reportaje porque "eso es lo que hace todo el mundo" y aclaraba que "todo el mundo menos yo". Carmen piensa que "a la prensa hay que darle todo porque si somos algo también, aparte de nuestro trabajo, es por toda la promoción que nos hace".
Boda
En ese aspecto, Carmen ha asegurado que "si me casara o alguna cosa de estas regalaba todo el reportaje a la prensa", demostrando así su generosidad con los medios de comunicación durante toda su trayectoria pública.
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
- Un palacio de cuento en la zona rural de Grado: así es por dentro la casona del siglo XVIII que permite viajar en el tiempo
- Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: 'Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias
- Grave agresión en la noche de San Agustín: apuñalan en la espalda a un joven de 19 años en Avilés
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias