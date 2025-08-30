Iñigo Onieva incendia las redes con las imágenes inéditas de sus vacaciones: "Desconexión"

El fin del verano está a la vuelta de la esquina y es por ello que los famosos están exprimiendo al máximo sus últimos días de desconexión y relax en sus destinos vacacionales. Uno de ellos es Íñigo Onieva, que ha compartido en sus redes un carrete de imágenes inéditas con los planes que ha hecho durante su estancia en Sotogrande (Cádiz). Junto a su mujer, Tamara Falcó, su familia y sus amigos, el empresario ha elegido este lugar para descansar y realizar todo tipo de planes junto a ellos. "Soto Remix: Palmeras, Bochas, Entrenos, Asados, Desconexión y Family", ha escrito Onieva en su publicación de Instagram para acompañar a las fotografías que ha hecho estos días.

María González Falcó

En una de ellas aparece la marquesa de Griñón en un "robado" que su marido le ha hecho. En dicha instantánea aparece con una blusa y una falda de estampado blancos y rojos para enseñar uno de los looks que se ha llevado a Sotogrande. La hija de Isabel Preysler aparece en otra de las imágenes, esta vez junto a un grupo de amigos dispuesto alrededor de una mesa mientras charlan y cogen comida de los platos que han preparado para su velada. Onieva aparece montando en bicicleta, leyendo en la piscina, subido en una moto de agua, acariciando a un caballo o en un partido de polo. En las redes sociales llama la atención la ausencia de imágenes de la pareja posando juntos, una circunstancia que también han comentado los seguidores de Tamara Falcó.

Tamara Falcó ha vuelto a conquistar las redes sociales con sus fotos de vacaciones. La marquesa de Griñón se encuentra disfrutando de unos días de ensueño en Maldivas junto a Íñigo Onievay, como era de esperar, sus estilismos de playa no han pasado desapercibidos. Entre ellos, destaca un favorecedor bikini de firma francesa que, para alegría de sus seguidoras, ahora se puede conseguir con descuento.En una de las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, Tamara aparece caminando descalza por un sendero de arena blanca, rodeada de vegetación tropical, con el mar y su espectacular villa de fondo. “Sol, mar… y mucho amor”, escribe la it girl, resumiendo así unas vacaciones que parecen sacadas de una postal. La espectacular imagen ha llenado su perfil de mensajes alabando su físico y poniendo el acento en el favorecedor bikini que ha elegido para sus vacaciones. "Felicidades", "Deberías ir siempre en bikini" o "Es la primera vez que no veo un comentario negativo", son algunos de los textos que han escritio en su muro los seguidores de la influencer.

María González Falcó

Pero este no es el primer posado de la marquesa de Griñón en ropa de baño. Hace unas semanas compartía unas imágenes de una tarde de piscina en la que presumía de relax con otro bikini estampado de flores con el fondo rojo. La colaboradora de "El Hormiguero" está disfrutando mucho del verano y acaba de celebrar se segundo aniversario de boda con Íñigo Onieva disfrutando de una escapada a La Provenza desde donde Tamara le dedicó un romántico mensaje a su marido. "Dos años de camino juntos, con sus luces y sus sombras, con momentos de alegría y también de lucha, pero siempre buscando crecer, aprender y amar mejor. Gracias, mi amor. Te quiero muchísimo y ojalá lleguemos al cielo de la mano juntitos", escribió en sus redes sociales junto a un resumen de su viaje más especial.