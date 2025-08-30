Isa Pantoja se pronuncia tras la ruptura sentimental de su hermano: "Ya paso de todo"

Isa Pantoja ha estado muy ocupada durante las últimas semanas en las que ha estado de vacaciones. Y al regreso se ha encontrado con la ruptura sentimental de su hermano: "Ya paso de todo".

La hija de Isabel Pantoja ha hablado al respecto con Javi de Hoyos, quien ha contado en DCorazón lo que le ha contado sobre la ruptura. "No voy a hablar de esto”, le comentó al periodista. asegurando que “de hecho, ya paso de todo”.

De este modo, desde la familia Pantoja se mantiene el silencio sobre lo ocurrido, dejando a los implicados que hagan lo que quieran, ya que tampoco se ha pronunciado Anabel Pantoja ni la propia Isabel, y todo lo que se sabe, se conoce por segundas o terceras personas.

sabel Pantoja, nacida en Sevilla en 1956, es una de las artistas más influyentes y reconocidas de la música española. A lo largo de su carrera, ha sido una figura que ha combinado el éxito rotundo con la controversia, ganándose un lugar destacado en el imaginario colectivo español.

Desde muy joven, Pantoja mostró su vocación artística, destacándose por su talento para la música y la interpretación. A los 19 años comenzó a cantar en eventos locales, como bodas y fiestas, pero fue su participación en el concurso de televisión Benidorm '78 la que la catapultó a la fama y le abrió las puertas del reconocimiento nacional. Desde ese momento, su carrera no dejó de ascender, publicando más de 20 álbumes de estudio y vendiendo millones de copias alrededor del mundo.

A lo largo de su trayectoria, Isabel ha sido aclamada por su potente voz y su capacidad para interpretar géneros tan diversos como la copla, la balada y el flamenco. Su estilo único le ha valido innumerables premios, incluyendo el prestigioso Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música, consolidándola como una de las grandes leyendas de la música española.

Sin embargo, su vida no ha estado exenta de polémicas. La artista ha sido objeto de críticas por su vida de lujo y, en diversas ocasiones, se ha visto envuelta en escándalos mediáticos, entre los que destaca su condena por evasión fiscal. A pesar de ello, Isabel Pantoja ha sabido mantenerse firme y seguir adelante con su carrera, demostrando ser una mujer resiliente ante las adversidades.

Hoy en día, Isabel Pantoja continúa siendo una figura central en la música española, y su legado sigue vivo tanto en sus canciones como en su indiscutible influencia en la cultura popular del país.