Los ocho trucos infalibles para ahorrar en la vuelta al cole (y que tu bolsillo no tiemble)

Septiembre está a la vuelta de la esquina y con él llega uno de los momentos más temidos por muchas familias: la vuelta al cole. Uniformes, libros, mochilas, material escolar… La cuenta puede superar fácilmente los 500 euros por alumno solo en el arranque del curso, y si sumamos todo el año, la cifra asciende hasta los 2.000 euros de media, según la OCU.

Pero tranquilidad: hay margen para recortar gastos sin renunciar a nada. Los expertos en consumo han compartido ocho consejos imprescindibles que harán que este regreso a las aulas sea más llevadero tanto para los niños como para los padres.

1. Haz lista antes de comprar

Revisa qué tienes en casa y aprovecha lo que siga en buen estado. Si la mochila o el estuche aguantan un curso más, perfecto. No solo ahorrarás, también reducirás residuos.

2. Adelántate a agosto

Comprar en verano es clave: más rebajas, más stock y menos prisas. Eso sí, evita las “ofertas trampa”: si solo necesitas tres cuadernos, no compres diez porque estén rebajados.

3. Mejor sin niños

Ir de compras sin los hijos (excepto para probar tallas) ayuda a evitar caprichos de marca o con personajes famosos que disparan el precio.

4. Apuesta por el consumo colaborativo

Cada vez más familias intercambian ropa, libros o material escolar en asociaciones y colegios. Es sostenible, económico y hasta divertido.

5. Infórmate sobre los préstamos de libros

Muchas comunidades ofrecen programas de libros gratuitos en sistema de préstamo. Suelen pedirse con antelación, pero merece la pena.

6. Tira de bibliotecas

Las lecturas recomendadas no tienen por qué comprarse. Bibliotecas, AMPA o incluso padres de cursos anteriores pueden facilitar libros a bajo coste o gratis.

7. Compara precios en tecnología

Si tus hijos necesitan tablet o portátil, revisa bien: un mismo modelo puede costar hasta 150 euros menos según la tienda. La comparación es tu mejor aliada.

8. Cuida la alimentación

La vuelta al cole también es momento de retomar buenos hábitos: fruta, frutos secos y bocadillos caseros en lugar de bollería y refrescos. Más sano y, bien elegido, más barato.

Con un poco de organización y estos trucos de expertos, es posible aligerar la factura y empezar septiembre con más ilusión y menos preocupación.