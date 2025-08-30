El polémico truco de maquillaje de Alba Díaz Martín para poder dormir más: "¿Cómo se te ocurre?

Con tal de dormir 10 minutos más Alba Díaz es capaz de hacer lo que sea, como por ejemplo dejar sobre un plástico la base de maquillaje lista para, una vez que se despierte, usarla sobre la piel de la cara para solo tener que dar unos últimos toques mágicos antes de terminar. Un truco que a su madre, Vicky Martín Berrocal, le ha sorprendido mucho por lo original. "¿Pero cómo se te ocurren estas cosas?", se pregunta su familia. Y es que la hija mayor de Manuel Benitez, "El Cordobés", sigue desarrollando su carrera como influencer y sus rutinas, viajes o looks acumulan miles de comentarios.

Candela Rodríguez / Benito Domínguez

Ahora sus seguidores han confesado "no estar preparados" para su último, y polémico truco viral. "Haría cualquier cosa para dormir diez minutos más", confiesa antes de compartir un procesi de maquillaje que según su propia experiencia ahorra tiempo y deja un resultado muy natural. Se trata de colocar todos los productos sobre un plástico a modo de mascarillla para que al día siguiente solo sea necesario extenderlos sobre la piel. Parece fácil pero los resultados y el tiempo invertido no convencen a sus seguidores. "A ver quién le explica que si se echa en la cara todo directamente se ahorra hacer lo del papel film", comentan en el post. "Y no es más fácil ponerte directamente el maquillaje que estár poniéndolo en un plástico ? en fin esto es lo que hay de esta generación....!", añade otro. Lo cierto es que aunque es habitual que influencers como las hermanas Pombo o Dulceida compartan sus rutinas de belleza, nadie había tirado de tanta imaginación como Alba Díaz. ¿Te atreves a probar su truco?.

El complicado verano de Alba Díaz Martín y su novio

Durante sus vacaciones en Indonesia con su novio, el músico y productor Marcos Terrones, Alba vivió momentos de auténtica tensión al regresar a Bali desde Lombok. El barco rápido que iban a tomar fue cancelado por mal tiempo, y después se enteraron de que en un trayecto anterior habían fallecido tres personas. Finalmente, tomaron un ferry lento de seis horas, aunque la situación se complicó aún más cuando, al llegar, el motor se averió y se fue la luz, la compuerta quedó bloqueada y nadie podía salir.

Instagram

Pasaron cuatro horas atrapados, con escenas de pánico como pasajeros que saltaban al mar o descendían por escaleras de bambú. Alba y su pareja ayudaron a niños a evacuar, y finalmente fueron rescatados por la policía "casi en el aire" entre maletas y caos. Afortunadamente, ambos se encuentran bien, aunque consternados por la experiencia.