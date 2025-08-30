La preocupante imagen de Makoke en la Clínica Universitaria de Pamplona tras cancelar su boda: "Un mazazo"

Makoke ha reaparecido, completamente devastada, a las puertas de la Clínica Universidad de Navarra. La colaboradora televisiva, hace tan solo cinco días, comunicó en sus redes sociales la cancelación de su boda con Gonzalo -con el que se iba a casar el próximo 12 de septiembre en Ibiza-, debido a la enfermedad de un familiar.

La ex mujer de Kiko Matamoros viajó el pasado 22 de agosto hasta Navarra junto a sus dos hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, y su nuera, Marina Romero. Los cuatro cogieron un tren a primera hora de esa tarde para desplazarse hasta la ciudad porque alguien muy cercano a la tertuliana permanece ingresado en la planta de oncología del hospital privado de la ciudad.

Jota Caral / Benito Domínguez

Este miércoles, han salido unas imágenes a la luz que dejan constancia la gran preocupación de Makoke sobre el delicado estado de salud de su familiar. Visiblemente rota, con semblante serio y vestida de negro, la colaboradora de la cadena de Fuencarral ha sido captada por las cámaras a la entrada de la Clínica Universidad de Navarra hablando por teléfono, tal y como ha destapado Lecturas.

El motivo de peso para cancelar la boda

Makoke y Gonzalo Fernández han sorprendido con la noticia de la cancelación de su boda, programada para mediados de septiembre en Ibiza. El inesperado anuncio llega tras semanas de ilusión y preparativos, y ha generado todo tipo de especulaciones en el entorno mediático y entre sus seguidores. En un primer momento, algunos apuntaron a recientes noticias sobre el pasado judicial del prometido, pero ella se ha encargado de desmentirlo públicamente y aclarar los verdaderos motivos.

La colaboradora televisiva ha explicado que la decisión responde únicamente a un grave problema de salud que afecta a un familiar muy cercano. A través de sus redes sociales y en televisión, la ex de Kiko Matamoros ha pedido respeto y comprensión en estos momentos delicados, asegurando que, aunque la boda se pospone, el amor y la unión en la pareja sigue intacto. "Lo estamos pasando muy mal", ha confesado tras comunicar la noticia.

Jota Caral / Benito Domínguez

En la primera aparición pública juntos tras la cancelación, Gonzalo mostraba la tristeza que ambos sienten, afirmando: "No, yo estoy triste. Estamos todos muy tristes por la situación que tenemos ahora mismo, pero bueno, unidos y llevándolo lo mejor posible hasta que pase lo que tiene que suceder para que se cure". Con estas palabras, el empresario deja patente la fortaleza del vínculo que los une y la difícil realidad que atraviesan como pareja.

Makoke, por su parte, insiste en que la boda sigue en pie, aunque por ahora no pueda celebrarse: "Por supuestísimo, ya lo dije ayer y todo sigue para adelante. Todo igual, lo que pasa es que ahora mismo ha surgido un problema de salud y no me puedo casar, no me puedo casar". Así, la pareja afronta este bache confiando en que pronto vendrán tiempos mejores y podrán retomar sus planes de futuro juntos.