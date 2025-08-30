Este es el ranking de concursantes más longevos de Pasapalabra y en ella están (en los primeros puestos) Manu y Rosa

Hace más de un año (se cumplió en mayo) que Óscar Díaz ganó el último bote de Pasapalabra: 1.816.000 euros. Y, tras su victoria, había la incógnita de quién le sucedería. Fue así cómo llegó al programa de Antena 3 el madrileño Manu Pascual. Lo que muy pocos (o nadie) esperaban es que este joven psicólogo fuese a convertirse en uno de los concursantes más longevos de la historia de Pasapalabra desde la vuelta a la cadena en la que nació con Roberto Leal como presentador. Es, de hecho, el segundo aspirante con más programas a sus espaldas: 327 y lleva 204.000 euros acumulados.

Desde hace varios meses, Manu tiene una dura rival: la gallega Rosa Rodríguez, que este viernes subió un puesto más en el ranking de veteranos concursantes, igualando a nada más y nada menos que Rafa Castaño, ganador del bote más alto de Pasapalabra, con 2.272.000 euros. Rosa suma 197 tardes en el concurso. La pareja actual ya juega por un gran premio de 2.056.000 euros (la cifra de este viernes).

Rosa y Manu en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Orestes Barbero: 360 programas

Orestes encabeza este ranking de concursantes con más participaciones en la actual etapa de Pasapalabra. El burgalés domina en este campo como ningún otro, estableciendo la marca de 360 programas que parece casi imposible de superar.

Manu Pascual: 327 programas (y en competición)

Manu fue uno de los dos nuevos concursantes que llegaron a Pasapalabra justo en el programa posterior al bote de Óscar Díaz. Desde entonces, se ha convertido en tricentenario y ha tenido como rivales a grandísimos participantes como Vicky (52 programas), Nacho (59 programas) y Rosa, con quien sigue jugando. Desde el 17 de mayo de 2024, van cuatro veces en la que se quedó a solo una letra del bote.

Pablo Díaz: 260 programas

El primer ganador del bote en esta etapa de Pasapalabra lo logró tras 260 programas.

Moisés Laguardia: 245 programas

Todo parecía que Moisés acabaría alcanzando ese segundo puesto de Pablo, pero el bote de Óscar Díaz provocó que el riojano se quedase en la cifra de 245 programas. Eso sí, el camino de Moisés no fue nada fácil, pues protagonizó dos duelos frenéticos durante esta etapa: primero con Fer y más tarde con Óscar.

Rosa Rodríguez: 197 programas (y en competición)

Rosa Rodríguez llegó a Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024, tras superar la Silla Azul, se convirtió en rival de Manu. Programa a programa, esta pareja se ha convertido en una de las más longevas en la historia del concurso. Además, la coruñesa es la primera mujer que ha entrado en el club de los centenarios.

Rafa Castaño: 197 programas

El tercer ganador del bote, Rafa Castaño, necesitó 197 programas para lograrlo tras unos intensos duelos frente a Orestes. Para la historia queda que ha sido el mayor bote entregado en la historia, ¡y que completó El Rosco entero de manera consecutiva!

Óscar Díaz: 157 programas

El actual ganador del bote, Óscar Díaz pasó de celebrar sus 150 programas para, una semana después, ganar 1.816.000 euros tras 157 programas. Siempre cauto, el madrileño optaba por no arriesgar en El Rosco, pero aquella tarde del 15 de mayo, con la victoria ya en su mano, decidió arriesgar, logrando el bote de una manera épica.