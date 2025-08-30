Rosa emula a Rafa Castaño y gana Pasapalabra con un bote de 2.056.000 euros: "¡Madre mía!"

Rosa Rodríguez igualó este viernes en Pasapalabra al histórico concursante Rafa Castaño (ahora en "Agárrate a la Silla" en Telecinco), ganador del mayor bote de la historia del concurso con 2.272.000 euros. La gallega llegó a 197 programas, el número con el que Castaño consiguió completar El Rosco del tirón y llevarse a casa el gran premio.

Manu y Rosa, en el último Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Sobre esa coincidencia habló Rosa con Roberto Leal al inicio del último programa, en el que la profesora de Lengua y Literatura ganó El Rosco frente a Manu con un bote en juego de 2.056.000 euros. Una suma de dinero que asombró a los invitados al concurso. "¡Madre mía!", exclamó la cantante María Parrado.

Sube una posición

Con esta nueva marca, Rosa escala una posición en el ranking de los concursantes más longevos de Pasapalabra. Orestes Barbero, el rival de Rafa Castaño, encabeza esta lista con una marca que parece imposible de batir: 360 programas. ¿O sí? Manu, que llegó al concurso en mayo de 2024, se acerca, con 327 tardes. Es, de hecho, el segundo concursante con más programas a sus espaldas.

Como pareja, Manu y Rosa se convertirá este lunes en la más veterana de Pasapalabra, al haber igualado este martes los 197 duelos de Rafa Castaño y Orestes Barbero.

Un Manu fallón

Tras dos tardes de empates, Manu perdió el jueves y se enfrentó a la Silla Azul en el último programa de Pasapalabra. En el nuevo Rosco, el madrileño fue por detrás de la gallega todo el tiempo. En la quinta letra ya cometió un fallo y luego vinieron dos más.

Con un marcador de 22-18 a favor de Rosa, Manu intentó la remontada, pero no pudo. Cometió dos errores más y eso que la gallega también tuvo un fallo. Con ese resultado, "¡gana Rosa!", dijo Roberto Leal. Mientras que Manu tendrá que enfrentarse nuevamente el lunes a la Silla Azul.

Manu, tras sus tres fallos en Pasapalabra / Antena 3

Dinero acumulado

Sin duda, Manu y Rosa tienen conquistada a la audiencia, que sube mes a mes. No solo por su nivel de juego, sino también por su personalidad. Son dos concursantes ejemplares. Uno de los dos podría llevarse una cantidad de dinero astronómica. Pero el que pierda también conseguirá llevarse a casa un buen montón de billetes. Manu, que superó en mayo un año en el concurso, lleva acumulados 204.000 euros, mientras que Rosa, que llegó más tarde a Pasapalabra, suma 103.200 euros.