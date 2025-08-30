El secreto del sorprendente cambio físico de David Bustamante en apenas dos meses: "Está permitido caerse"
El cantante, que fue duramente criticado por su aumento de peso, ha dejado impactados a sus seguidores con su nueva imagen
Hace unos meses, David Bustamante fue objeto de críticas en las redes sociales por su físico, con más peso del habitual. El cantante sabe bien lo que supone ser un personaje público y que todos puedan opinar, pero también conoce los límites. Por eso, siempre ha utilizado su 'altavoz' para tratar de concienciar sobre este tema.
Ahora, el artista sorprendió en sus últimos conciertos con un nuevo cambio físico. El ex de Paula Echevarría y finalista de Operación Triunfio se dejó ver con una figura mucho más tonificada que la que tenía cuando los haters le juzgaban meses atrás.
Pero además, quiso aprovechar para lanzar un revelador mensaje y reflexionar con su público sobre el daño que puede llegar a hacer un comentario en internet. "Muchas veces la gente es muy cobarde y hace muchísimo daño. Si nosotros, a nuestros hijos, les decimos cómo deben comportarse...", dijo Bustamante entre canción y canción. "A la gente, simplemente por ser conocida o por estar ahí, no hay que tirarle piedras, no hay que lapidarla. La gente ya sabe perfectamente cómo es y hay que dar tiempo a las personas. Todos tenemos etapas", continuó diciendo desde el escenario. Además, terminó tratando de motivar a sus fans: "Está permitido caerse. Pero también tenemos la obligación de levantarnos. Y yo creo que he sido ejemplo siempre de eso". El público recibió las palabras del artista con una gran ovación.
Pero detrás de este impactante cambio hay muchas horas de gimnasio, cambios en la alimentación y una estabilidad personal en la que ha tenido un papel fundamental su pareja Yana Olina a la que conoció en "Bailando con las estrellas" tras separarse de Paula Echevarría. David Bustamante y Yana Olina continúan escribiendo capítulos de su historia de amor mientras afrontan nuevos retos y celebran juntos cada paso. Tras cuatro años de relación, la pareja ha decidido mudarse y emprender una etapa en sus vidas: recientemente han vendido su casa y ahora están viviendo de alquiler, a la espera de encontrar el hogar perfecto donde seguir consolidando su vínculo.
