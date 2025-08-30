Sheila Casas rompe su silencio y lanza un polémico dardo a la nueva pareja de Álvaro Muñoz Escassi: "Muy bien así"

Tras disfrutar de unos días de vacaciones con su familia en El Salvador, Sheila Casas ha vuelto a la rutina de su día a día. Alejada del foco mediático, la representante de famosos ha pasado página de su historia con Álvaro Muñoz Escassiy sigue hablando de él con cariño, pero sin vistas a una reconciliación. El jinete Álvaro Muñoz Escassi se fue a Supervivientes, el reality de Telecinco, enamoradísimo de Sheila Casas, a la que había conocido cuando colaboraba en Tardear. Sin embargo, al regresar del reality, la pareja rompió. Pero, ¿cuál fue el motivo oculto de la ruptura?: "A ella le contaron...".Y es que ambos aseguraron que no había habido infidelidades de por medio, y eso que al jinete no le duran las relaciones amorosas en muchos casos por esta cuestión. Tal y como cuenta Informalia, la ruptura se debió a que a ella le contaron que Escassi había tenido un tonteo con otra mujer, concretamente con Laura Madrueño, presentadora de Supervivientes. Sin embargo, en Informalia tampoco confirman que se haya producido ese tonteo, sólo que a Sheila se lo contaron, con lo que puede ser que no sea verdad.

María González Falcó

Sheila nos dice que se alegra "muchísimo" de que Escassi tenga supuestamente nueva pareja, aunque ella dice que está "muy bien así". Tanto es así que ha bromeado sobre su estado sentimental: "Me queréis enamorar todo el rato", dijo cuando le preguntamos por su corazón. Sobre Ana Mena y Melyssa Pinto, la hermana de Óscar y Mario Casas ha confesado que "todavía" no las conoce y que "las dos son preciosas", demostrando así que apoya las relaciones que sus hermanos han establecido este año.

María González Falcó / Alejandra Carreño

Los hermanos Casas siempre han demostrado tener una gran relación. En más de una ocasión los hemos visto juntos, tanto en eventos como en planes de carácter más íntimo. Todos los años se van de vacaciones, algo que la propia Sheila confirmaba, el pasado mes de julio, que se repetiría este verano: "Con la familia siempre a tope". Unas palabras que llegaron tras su batacazo amoroso con Escassi. "Estoy muy contenta, muy feliz", declaró con optimismo sobre esta nueva etapa.

Jota Caral / Benito Domínguez

Y, sobre los nuevos vínculos amorosos de sus hermanos, fue discreta: "Todos deberíamos buscar lo mismo: ser felices y vivir en paz". Hay que tener en cuenta que tanto la relación de Óscar y Ana, que empezó el pasado verano, como la de Mario y Melyssa, suscitan un gran interés. Nadie esperaba estas conexiones, pero los fans las celebran. La mediana de los tres, mientras tanto, disfruta de la soltería.