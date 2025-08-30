Sheila Casas rompe su silencio y lanza un polémico dardo a la nueva pareja de Álvaro Muñoz Escassi: "Muy bien así"
Un tonteo del jinete con Laura Madrueño, presentadora de "Supervivientes" habría puesto fin a la relación
Tras disfrutar de unos días de vacaciones con su familia en El Salvador, Sheila Casas ha vuelto a la rutina de su día a día. Alejada del foco mediático, la representante de famosos ha pasado página de su historia con Álvaro Muñoz Escassiy sigue hablando de él con cariño, pero sin vistas a una reconciliación. El jinete Álvaro Muñoz Escassi se fue a Supervivientes, el reality de Telecinco, enamoradísimo de Sheila Casas, a la que había conocido cuando colaboraba en Tardear. Sin embargo, al regresar del reality, la pareja rompió. Pero, ¿cuál fue el motivo oculto de la ruptura?: "A ella le contaron...".Y es que ambos aseguraron que no había habido infidelidades de por medio, y eso que al jinete no le duran las relaciones amorosas en muchos casos por esta cuestión. Tal y como cuenta Informalia, la ruptura se debió a que a ella le contaron que Escassi había tenido un tonteo con otra mujer, concretamente con Laura Madrueño, presentadora de Supervivientes. Sin embargo, en Informalia tampoco confirman que se haya producido ese tonteo, sólo que a Sheila se lo contaron, con lo que puede ser que no sea verdad.
Sheila nos dice que se alegra "muchísimo" de que Escassi tenga supuestamente nueva pareja, aunque ella dice que está "muy bien así". Tanto es así que ha bromeado sobre su estado sentimental: "Me queréis enamorar todo el rato", dijo cuando le preguntamos por su corazón. Sobre Ana Mena y Melyssa Pinto, la hermana de Óscar y Mario Casas ha confesado que "todavía" no las conoce y que "las dos son preciosas", demostrando así que apoya las relaciones que sus hermanos han establecido este año.
Los hermanos Casas siempre han demostrado tener una gran relación. En más de una ocasión los hemos visto juntos, tanto en eventos como en planes de carácter más íntimo. Todos los años se van de vacaciones, algo que la propia Sheila confirmaba, el pasado mes de julio, que se repetiría este verano: "Con la familia siempre a tope". Unas palabras que llegaron tras su batacazo amoroso con Escassi. "Estoy muy contenta, muy feliz", declaró con optimismo sobre esta nueva etapa.
Y, sobre los nuevos vínculos amorosos de sus hermanos, fue discreta: "Todos deberíamos buscar lo mismo: ser felices y vivir en paz". Hay que tener en cuenta que tanto la relación de Óscar y Ana, que empezó el pasado verano, como la de Mario y Melyssa, suscitan un gran interés. Nadie esperaba estas conexiones, pero los fans las celebran. La mediana de los tres, mientras tanto, disfruta de la soltería.
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
- Un palacio de cuento en la zona rural de Grado: así es por dentro la casona del siglo XVIII que permite viajar en el tiempo
- Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: 'Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias
- Grave agresión en la noche de San Agustín: apuñalan en la espalda a un joven de 19 años en Avilés
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Parece un chiste, pero no lo es: los productores de faba asturiana reciben las ayudas por la lluvia en plena crisis por la sequía