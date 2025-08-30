Nuevo programa
Telecinco anuncia la inminente fecha de estreno de '¡Vaya fama!', sin desvelar quién lo presentará
La cadena lanza ya al sustituto de 'Socialité' tras varias semanas de cambios en su franja
Redacción Yotele
Telecinco ha decidio poner ya fecha de estreno a su nuevo programa '¡Vaya fama!'. La cadena sorprende con la inmediatez del estreno de su nuevo formato de corazón sin desvelar aún quién se encargará de presentarlo.
La fecha elegida para ese primer programa es el próximo sábado 6 de septiembre a las 13:15 horas. De este modo, Telecinco vuelve a su fórmula de fin de semana tras un agosto de diversos cambios para encontrar un sustituto a 'Socialité'.
El nuevo formato tendrá que enfrentarse al renovado 'D Corazón' de Anne Igartiburu y Javi de Hoyos, que ha aprovechado la ausencia de un rival directo para mejorar sus resultados.
Así es '¡Vaya fama!'
Producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el nuevo espacio analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
- Un palacio de cuento en la zona rural de Grado: así es por dentro la casona del siglo XVIII que permite viajar en el tiempo
- Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: 'Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias
- Grave agresión en la noche de San Agustín: apuñalan en la espalda a un joven de 19 años en Avilés
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias