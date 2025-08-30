Última hora sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Con una tímida sonrisa"
Esto es lo que ha ocurrido
Irene Rosales se ha vuelto a dejar ver tras anunciar su separación con Kiko Rivera. Lo ha hecho en la mañana de este sábado desde su vehículo y con una tímida sonrisa que refleja tranquilidad a pesar de las informaciones que están saliendo a la luz.
Saludando a la prensa, pero sin querer hacer declaraciones, la que fuera colaboradora de televisión ha evitado desvelar si son ciertos los rumores de que tiene una nueva ilusión con una persona de su gimnasio tras las imágenes que se emitieron en 'TardeAR' esta semana.
Irene y Kiko han estado en boca de todos desde que el pasado miércoles la revista 'Semana' anunciase por sorpresa de todos que, tras nueve años casados y once de relación, han decidido tomar caminos separados.
Separarse
En el aire está todavía conocer quién de los dos tomó la decisión de separarse... algunos señalan el hartazgo de Irene y otros sin embargo aseguran que ha sido el dj quien decidió no seguir adelante con su relación.
