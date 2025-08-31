Alejandra Rubio incendia las redes con la felicitación de cumpleaños a su madre: "Pamplinas"

Terelu Campos vive este 31 de agosto uno de los días más especiales de su vida porque sopla las velas de su 60 cumpleaños, un cambio de década que va a celebrar de la mejor manera en la que se pueden cumplir años que es trabajando en lo que le gusta pues se encuentra copresentado el programa "Fiesta" durante la temporada estival. Un programa que nació para sustituir a "Qué tiempo tan feliz", el magazine que marcó una etapa importante en la vida laboral de su madre, María Teresa Campos, y con el que se despidió de la pequeña pantalla.

Este 2025 está siendo el año de Terelu a nivel laboral tras una época complicada. No solo ha vuelto a presentar un programa también se animó a participar en "Supervivientes" y repitió la experiencia en dos ocasiones, se ha atrevido con un polémico posado en bikini y se ha convertido en una de las colaboradoras de "De viernes", programa en el que coincide con su hermana, Carmen Borrego. Por si su trabajo en televisión no fuera suficiente, también se ha estrenado como actriz de teatro con "Santa Lola", la obra que coprotagoniza junto a César Lucendo y por la que ha recibido críticas muy favorables.

Por lo que su 60 cumpleaños es una celebración muy especial que empezaba a las 00:00 horas con la felicitación que, seguramente, sea la que más ilusión le hace a Terelu, la de su hija Alejandra Rubio. La única hija de la presentadora de televisión utilizaba sus redes sociales para desear un feliz cumpleaños a su madre. Lo hacía con una fotografía actual de ambas en la que Terelu besa en la mejilla a su primogénita y que ha recibido comentarios de todo tipo. La mayoría de los internautas se han sumado a las felicitaciones pero hay muchos que han critcado la imagen elegida y apuntan a un distanciamiento entre madre e hija. "Pamplinas", comenta un usuario de Instagram tras analizar la imagen. "Eres una luchadora increíble, lo mereces todo", apunta otro.

"Feliz cumpleaños Ama. Te adoro", le escribe la joven, unas escuetas palabras, pero que representan el gran amor que Alejandra Rubio profesa por su madre. En ella no solo vea a la persona que la trajo al mundo sino que también un ejemplo a seguir en lo profesional. La joven se ha convertido en un rostro habitual de la pequeña pantalla y sigue de cerca los pasos de su madre. Por cierto que hoy es un día agridulce para Terelu porque finaliza su etapa en "Fiesta" y vuelve a sumarse a la lista de colaboradores de "De Viernes".