Alex García se abre en canal en una carta de despedida a Verónica Echegui: "Mis ojos han llorado"
Esto es lo que ha pasado
La muerte de Verónica Echegui ha dejado un gran vacío en todos aquellos que la conocieron y es que la actriz ha sido un gran 'ser de luz' en la vida de todos los que la rodeaban, especialmente para el que fue su pareja durante 13 años, Álex García. En esta ocasión el actor ha querido compartir con el público una emotiva carta a través de 'El País' en la que ha expresado lo mucho que ha significado para ella y lo mucho que la echan de menos desde su desaparición.
"Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor" expresa el actor en su particular despedida.
Emocionado y muy agradecido por lo que Verónica supuso en su vida y lo mucho que le enseñó, Álex recuerda: "Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días... y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente, este trocito de océano en el que bañamos a Roberto Pérez Toledo mientras sobrevolábamos la película que nos fundió para siempre".
Huella imborrable
Consciente de lo que la actriz supuso para todos los que la conocieron y la huella imborrable que ha dejado en sus corazones, Álex, ademas, le promete al que ha sido el gran amor de su vida: "A la mañana siguiente preguntamos qué significaba "fara fricka". Sin miedo, significaba. Y así seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor".
