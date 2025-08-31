Anita Matamoros habla de su terapia tras viajar con su madre a la Clínica Universitaria de Navarra: "Años de vida"

Makoke ha reaparecido, completamente devastada, a las puertas de la Clínica Universidad de Navarra. La colaboradora televisiva, hace tan solo cinco días, comunicó en sus redes sociales la cancelación de su boda con Gonzalo -con el que se iba a casar el próximo 12 de septiembre en Ibiza-, debido a la enfermedad de un familiar.

La ex mujer de Kiko Matamoros viajó el pasado 22 de agosto hasta Navarra junto a sus dos hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, y su nuera, Marina Romero. Los cuatro cogieron un tren a primera hora de esa tarde para desplazarse hasta la ciudad porque alguien muy cercano a la tertuliana permanece ingresado en la planta de oncología del hospital privado de la ciudad.

Este miércoles, han salido unas imágenes a la luz que dejan constancia la gran preocupación de Makoke sobre el delicado estado de salud de su familiar. Visiblemente rota, con semblante serio y vestida de negro, la colaboradora de la cadena de Fuencarral ha sido captada por las cámaras a la entrada de la Clínica Universidad de Navarra hablando por teléfono, tal y como ha destapado Lecturas.

La terapia de Anita Matamoros

Es un duro momento por el que están pasando Makoke y su familia, después de que la televisiva tuviese que posponer su boda por motivos de salud de una tercera persona my allegada. Su hija, que ha estado apoyando a su madre desde que se conoció la noticia, ha compartido cuál es su mayor terapia.

Anita Matamoros ha usado sus stories de Instagram para dirigirse a sus seguidores. "La mejor terapia de una girl es ponerse música frente al espejo, maquillarse, peinarse, crecerse, cantar, bailar. Si te gusta grabarte, pues grabarte y hacerte fotos", ha comentado la influencer en su perfil.

Dirigiéndose a la cámara, la hija de Makoke y Kiko Matamoros ha asegurado que, al menos para ella, es una terapia. "Me suma años de vida, me suma autoestima, genero endorfinas, me sienta fenomenal", ha asegurado también, añadiendo que además le permite contar con "nuevos contenidos" para su perfil.

Hace unos días, la joven se dejó ver acompañando a su progenitora durante su visita a la Unidad de Oncología de la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona. Junto a ellas también se encontraban su hermano, Javier Tudela, y su novia, la influencer Marina Romero.