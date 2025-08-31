El conmovedor relato de un conocido actor de "Física o Química" tras salir del infierno de las drogas: "Si tienes fuerza y esperanza, se puede"

Alcanzó la fama siendo apenas un adolescente con series que fueron todo un fenómeno entre los jóvenes, como "Física o Química" y "Los Serrano". Adrián Rodríguez creció en la pequeña pantalla. Pero esa temprana fama le pasó factura: cayó en las drogas y durante años vivió un auténtico invierno. Así lo relató el actor esta semana en el programa de "Y ahora Sonsoles", de Antena 3.

"Cuando eres pequeño no eres capaz de gestionar todo eso", contó el también cantante catalán, de 36 años, en referencia al éxito. Y en el camino aparecen las drogas. "Al principio lo tomas como un juego y desde pequeño empiezas con ciertos consumos que luego se vuelven más fuertes", confesó.

Fue así cómo Adrián Rodríguez (que en "Física o Química" se metió en la piel de David Ferrán, el novio en la ficción de Javi Calvo) se aisló de todo y se sumió un mundo de oscuridad. Hasta que un día se vio cerca de la muerte. "Cuando eres consciente de que te puedes ir, ahí es cuando te das cuenta", afirmó el exconcursante de Supervivientes.

El momento de pedir ayuda

El actor y cantante pidió ayuda. "La adicción es una enfermedad", reconoce, a la vez que admite que su recuperación no ha sido tampoco una línea recta.

"Hay interferencias y alguna que otra recaída. Pero...". Ahí viene su lección para los que estén pasando por lo mismo: "Si tienes fuerza, esperanza y espíritu, se puede. Se puede". Se puede salir de las drogas y ser una nueva persona.