El detalle del que nadie se ha percatado tras la visita de Rocío Flores a la hija de Rocío Jurado: "Último brunch"

Rocío Flores ha decidido dejarlo todo para estar junto a su tía Gloria Camila antes de que esta se marche a Supervivientes All Stars.

Pero lo que nadie se ha fijado es en un detalle en la publicación que Rocío Flores ha hecho en sus redes sociales: "Último brunch".

Y es que la hija de Rocío Carrasco ha publicado una imagen en su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece parte de la comilona o "brunch" que ha celebrado junto a su tía. Y en esa imagen aparece un cuadro de su abuela, Rocío Jurado, junto a Ortega Cano, Gloria Camila y José Fernando cuando estos eran pequeños.

Un detalle que, sin duda, Rocío Flores ha querido mostrar, dando cuenta de todo lo que echan de menos a su abuela.

Publicación de Rocío Flores. / Instagram de Rocío Flores @rotrece

Rocío Jurado es recordada como una de las voces más poderosas y queridas de la música española. Nacida el 18 de septiembre de 1946 en Chipiona, Cádiz, su nombre real era Rocío Carrasco Mohedano, aunque el mundo la conoció y admiró como Rocío Jurado. Su carrera comenzó en los años sesenta y, desde entonces, dejó una huella imborrable en la cultura musical del país.

Desde muy joven mostró un talento innato para el canto. Con apenas 16 años ganó un concurso de talentos en su localidad, y ese primer reconocimiento marcó el inicio de su trayectoria artística. Poco después, comenzó a actuar en festivales y escenarios de Andalucía, ganándose el cariño del público.

Su primer álbum, Rocío Jurado canta a España, se publicó en 1968 y reunía temas tradicionales de distintas regiones del país. El disco fue un éxito y la posicionó como una de las grandes voces del panorama nacional. A partir de ahí, su carrera despegó de forma imparable.

A lo largo de su vida artística, Rocío Jurado grabó más de 30 discos y vendió millones de copias tanto en España como en el extranjero. Además de su faceta como cantante, también se destacó como actriz, participando en películas y series que consolidaron aún más su conexión con el público.

Comprometida con diversas causas sociales, Rocío también se convirtió en un referente para la comunidad LGBT. En un contexto social en el que aún existían muchos prejuicios, ella defendió la igualdad y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual, lo que la convirtió en un símbolo de libertad y apoyo.

Su vida personal estuvo marcada por momentos difíciles. En 1984 perdió a su hermano en un accidente de tráfico, y años más tarde, en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente que lo mantuvo en coma varios días. Rocío también libró una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que finalmente le costó la vida el 1 de junio de 2006, a los 61 años.

Tristeza

Su fallecimiento dejó una profunda tristeza en todo el país, pero su legado sigue vivo. La música de Rocío Jurado continúa emocionando a generaciones, y su figura permanece como una de las más grandes de la historia artística de España.