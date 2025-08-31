Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diamante XL y manicura extrema: Georgina Rodríguez reina en el festival de Venecia

La pareja de Cristiano Ronaldo no se separa de su impresionante anillo de compromiso

María González Falcó

Georgina Rodríguez ha llegado este domingo a la ciudad italiana levantando pasiones allá por donde pisa. Y ha deslumbrado más que nunca con su nuevo accesorio favorito: el espectacular anillo valorado en 5 millones de dólares que el futbolista portugués le regaló para pedirle matrimonio hace apenas unas semanas.

"He llegado a mi querida Venecia", ha escrito la de Jaca en sus redes con un vídeo de cómo ha sido su llegada al aeropuerto veneciano. Para la ocasión, Georgina ha optado por un mono de seda ligera estampado con pequeños lunares blancos sobre fondo negro, que ha combinado con unos stilettos, gafas de sol y un maxi bolso a juego.

En las imágenes se le ve presumiendo de su anillo mientras recorre los canales a bordo de un taxi acuático, lanzando algún que otro beso al aire antes de llegar al Hotel Excelsior, donde ha aprovechado para cambiarse y se ha enfundado en un espectacular vestido negro ceñido al cuerpo, con cuello alto, manga corta y el detalle de una flor gris en el cuello.

Hace unas horas, Gio compartía también un carrusel de instantáneas de su fin de semana, incluyendo un vídeo donde se aprecia cómo brilla su anillo de compromiso cada vez que le da la luz.

El esperado compromiso con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez  revolucionaba Instagram hace tan solo unas semanas con una imagen cargada de romanticismo: sus manos entrelazadas con las de Cristiano Ronaldosobre una cama blanca, y un impresionante anillo brillando en su dedo. La foto, acompañada de la frase “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, ha bastado para que las redes se inundaran de mensajes de felicitación. Georgina y Cristiano se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de lujo en la capital y él defendía la camiseta del Real Madrid. Lo que comenzó como una historia discreta pronto se convirtió en una de las relaciones más seguidas del mundo. Hoy, nueve años después, han formado una sólida familia junto a sus hijas Alana Martina y Bella Esmeralda, además de Cristiano Jr., Eva y Mateo, hijos del futbolista.

Durante años, la pregunta sobre cuándo se casarían ha sido recurrente en entrevistas y programas. Georgina lo ha tomado con humor, mientras Cristiano aseguraba que el día llegaría “cuando fuera el momento”. Y ese momento ha llegado, aunque sin alfombra roja ni exclusiva millonaria: solo una instantánea íntima, fiel al estilo más romántico y personal de la pareja.

