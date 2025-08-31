El emotivo mensaje de Makoke tras sus impactantes imágenes en un hospital de Navarra: "De corazón"

Makoke está pasando una época bastante baja al tener que suspender su boda con Gonzalo y encontrarse con un problema familiar de salud que la tiene con menos energía de lo habitual. Por eso el contacto con la naturaleza, y estar un poco alejada de las redes y la vida social le está ayudando a recuperarse, siempre contando con el apoyo de su novio, su hija Anita, y todos sus amigos y seguidores, a los que ha querido agradecer con este mensaje su cariño en estos momentos.

Hace unos días la ex de Kiko Matamoros era fotografíada a las puertas de la Clínica Universitaria de Navarra con una imagen muy diferente de la que nos tiene acostumbrados. La colaboradora televisiva, hace tan solo cinco días, comunicó en sus redes sociales la cancelación de su boda con Gonzalo -con el que se iba a casar el próximo 12 de septiembre en Ibiza-, debido a la enfermedad de un familiar del que de momento no han trascendido más detalles.

La ex mujer de Kiko Matamoros viajó el pasado 22 de agosto hasta Navarra junto a sus dos hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, y su nuera, Marina Romero. Los cuatro cogieron un tren a primera hora de esa tarde para desplazarse hasta la ciudad porque alguien muy cercano a la tertuliana permanece ingresado en la planta de oncología del hospital privado de la ciudad.

Este miércoles, han salido unas imágenes a la luz que dejan constancia la gran preocupación de Makoke sobre el delicado estado de salud de su familiar. Visiblemente rota, con semblante serio y vestida de negro, la colaboradora de la cadena de Fuencarral ha sido captada por las cámaras a la entrada de la Clínica Universidad de Navarra hablando por teléfono, tal y como ha destapado Lecturas.

La situación familiar que vive estos días ha afectado de lleno a todo su entorno pero sin duda si hay una persona que se ha volcado con esta situación es su hija Anita. La joven ha publicado en sus redes un vídeo en el que explica la terapia que utiliza para evadir la mente de la situación que está viviendo. Un vídeo alabado y criticado a partes iguales pero en el que se ve a la creadora de contenido incapaz de reprimir el llanto en algunos momentos.

El verano más duro de Makoke

Makoke y Gonzalo Fernández han sorprendido con la noticia de la cancelación de su boda, programada para mediados de septiembre en Ibiza. El inesperado anuncio llega tras semanas de ilusión y preparativos, y ha generado todo tipo de especulaciones en el entorno mediático y entre sus seguidores. En un primer momento, algunos apuntaron a recientes noticias sobre el pasado judicial del prometido, pero ella se ha encargado de desmentirlo públicamente y aclarar los verdaderos motivos.

La colaboradora televisiva ha explicado que la decisión responde únicamente a un grave problema de salud que afecta a un familiar muy cercano. A través de sus redes sociales y en televisión, la ex de Kiko Matamoros ha pedido respeto y comprensión en estos momentos delicados, asegurando que, aunque la boda se pospone, el amor y la unión en la pareja sigue intacto. "Lo estamos pasando muy mal", ha confesado tras comunicar la noticia.

En la primera aparición pública juntos tras la cancelación, Gonzalo mostraba la tristeza que ambos sienten, afirmando: "No, yo estoy triste. Estamos todos muy tristes por la situación que tenemos ahora mismo, pero bueno, unidos y llevándolo lo mejor posible hasta que pase lo que tiene que suceder para que se cure". Con estas palabras, el empresario deja patente la fortaleza del vínculo que los une y la difícil realidad que atraviesan como pareja.