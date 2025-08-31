El emotivo mensaje de Rocío Flores tras la marcha de su madre a Costa Rica: "Recuerda siempre que todo está bien"

Durante los últimos meses, Rocío Flores se había mantenido prácticamente desaparecida del mapa mediático. El verano, además, ha acentuado su ausencia en redes sociales, ya que ha preferido dedicarse a disfrutar de sus vacaciones y de su vida privada sin compartir demasiado con sus seguidores. Sin embargo, la despedida de Gloria Camila de cara a su aventura en "Supervivientes All Stars" ha sido el motivo perfecto para reaparecer. La hija de Antonio David Flores no ha querido faltar a la fiesta organizada para arropar a la hija de Ortega Cano antes de su viaje a Honduras. Allí se ha dejado ver sonriente, acompañada de su novio, Manuel Bedmar, y participando activamente en un encuentro donde han primado los buenos deseos.

María González Falcó

La hija mayor de Rocío Carrasco ha decidido sorprender a su tía con un gesto simbólico que ha emocionado a muchos. Los asistentes le han regalado a la superviviente, una camiseta en la que cada uno ha escrito unas palabras de ánimo antes de que se marche a Honduras. Y su sobrina ha querido dejarle un mensaje que ha destacado por su tono personal y afectuoso. El texto, que la autora ha mostrado en Instagram, ha sido directo y lleno de sentimiento: “Disfruta tu concurso. Recuerda siempre que todo está bien, te amo. Ro”.

Ese mensaje ha servido para reafirmar el vínculo tan especial que existe entre ambas. Un lazo que ha crecido en los últimos años, pese a los conflictos familiares que les han rodeado. El mensaje llega tan solo unos días después de que su madre abandonase España rumpo a Costa Rica para participar en el concurso de la 1 "Hasta el fin del mundo", una marcha en la que se echó de menos un gesto de acercamiento de la primogénita de Rocío Jurado hacia sus hijos, de los que se mantiene alejada desde hace años y con los que tiene una complicada relación tras la emisión del documental. "Contar la verdad para seguir viva".