Ikea arrasa con el zapatero corredero que conquista a todos: práctico, bonito y barato
Ikea lo ha vuelto a hacer
La firma sueca, experta en llenar nuestros hogares de soluciones ingeniosas, tiene un nuevo éxito entre manos: el zapatero corredero KOMPLEMENT, un imprescindible que ya está arrasando entre quienes buscan orden, estilo y practicidad en la entrada de casa.
El aliado perfecto para un hogar sin caos
Con capacidad para hasta ocho pares de zapatos, este zapatero es mucho más que un simple accesorio. Gracias a su sistema deslizante, permite tener cada par a la vista y al alcance de la mano sin esfuerzo. Botas delante, zapatos bajos detrás… todo pensado para optimizar el espacio y ganar tiempo en el día a día.
Además, su base metálica evita que la suciedad se acumule, es resistente a la humedad y muy fácil de limpiar. Basta un paño húmedo con detergente suave y un secado rápido para que quede como nuevo.
Diseño neutro y con garantía
El secreto de su éxito también está en el diseño. Ehlén Johansson, creador de la línea KOMPLEMENT, explica que el reto fue crear un estilo versátil que funcionara tanto con frentes de cristal como con pantaloneros o zapateros. El resultado es un acabado elegante, neutro y con formas suaves que se integran en cualquier armario o entrada.
Disponible en varios anchos y en dos colores (gris y blanco), el zapatero se adapta a diferentes espacios y viene con raíles incluidos. Y como guinda, cuenta con 10 años de garantía, sello de la calidad de Ikea.
Opiniones que lo confirman
Con una valoración de 4,3 sobre 5 estrellas, los clientes están encantados: “Muy resistente y de buen aspecto”, “Fácil de instalar, buena calidad” o “Perfecto para los armarios de los niños” son solo algunas de las reseñas que lo han convertido en un nuevo favorito.
Un precio imbatible
Y lo mejor: su precio. Por solo 40 euros, este zapatero corredero está disponible tanto en la web de Ikea como en sus tiendas físicas. Una inversión pequeña para un gran cambio en el orden del hogar.
