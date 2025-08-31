Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La inesperada felicitación que ha recibido Terelu Campos

Esto es lo que ha ocurrido

La inesperada felicitación que ha recibido Terelu Campos

La inesperada felicitación que ha recibido Terelu Campos / RTVE

Benito Domínguez

EP

Mar Flores ha regresado este sábado de sus vacaciones en Ibiza y a su llegada al aeropuerto de Madrid ha sido interceptada por las cámaras de la prensa. Visiblemente nerviosa y con ganas de llegar a casa, la modelo ha atendido amablemente a los reporteros para mandar un mensaje de lo más especial.

Justo en el día que Terelu Campos cumple 60 años, la modelo ha querido aprovechar la presencia de las cámaras para felicitarla de manera cordial y demostrar así que su relación es más que buena.

Sin embargo, el rostro se le cambiaba y se tomaba a broma cuando le preguntaban por los rumores de ruptura sentimental con Elías Sacal, resoplando ante los micrófonos sin querer desmentir que sea cierto.

Noticias relacionadas y más

Ibiza

Tras descansar con los sus seres queridos en Ibiza, la modelo lucía un color bronceado envidiable y sonreía ante las cámaras al preguntarle cómo se lo ha pasado con ellos... reflejando que han sido unos días de desconexión que ha disfrutado al máximo.

TEMAS

  1. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  2. Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
  3. Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
  4. EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
  5. Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
  6. DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
  7. Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
  8. Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos

El tráfico fluido y sin complicaciones marca el cierre de la operación retorno del verano

El tráfico fluido y sin complicaciones marca el cierre de la operación retorno del verano

Pachuca negocia con un rival del Oviedo la venta millonaria del exazul Alemão

Pachuca negocia con un rival del Oviedo la venta millonaria del exazul Alemão

La inesperada felicitación que ha recibido Terelu Campos

La inesperada felicitación que ha recibido Terelu Campos

Detenido un hombre por intentar degollar a su mujer en Roquetas de Mar (Almería)

Detenido un hombre por intentar degollar a su mujer en Roquetas de Mar (Almería)

Alex García se abre en canal en una carta de despedida a Verónica Echegui: "Mis ojos han llorado"

Alex García se abre en canal en una carta de despedida a Verónica Echegui: "Mis ojos han llorado"

Más de 9.600 profesores vuelven a las aulas en Asturias "vigilantes" para que se "cumpla" el pacto que levantó la huelga: "Queremos agilidad"

Más de 9.600 profesores vuelven a las aulas en Asturias "vigilantes" para que se "cumpla" el pacto que levantó la huelga: "Queremos agilidad"

El memorial "María Luisa" (que ya tiene más de 5.000 impactantes fotografías) está de vuelta: nueva convocatoria de premios y su futuro en Asturias en el aire

El memorial "María Luisa" (que ya tiene más de 5.000 impactantes fotografías) está de vuelta: nueva convocatoria de premios y su futuro en Asturias en el aire

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 31 de agosto

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 31 de agosto
Tracking Pixel Contents